Na Voglu 15, na Vršiču že 11 centimetrov snega. Sneg se že oprijema tudi cestišč.

Zaradi nesreče je oviran promet na ljubljanski severni obvoznici pred Novimi Jaršami proti Kosezam. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Drnovim in Smednikom proti Ljubljani, voznikom sporočajo pri promtnoinformacijskem centru. Na višje ležečih predelih se sneg že oprijema cestišč.

Na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalnih cestah Razdrto-Vipava in Ajdovščina-Selo je zaradi burje prve stopnje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Na regionalnih cestah Vipava-Ajdovščina in Selo-Ajševica pa je zaradi burje druge stopnje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Ponekod na višje ležečih predelih se sneg oprijema cestišč, zato je obvezna zimska oprema. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Do 7. ure zjutraj je na Vršiču zapadlo 11, na Voglu pa že 15 centimetrov snega.

Preusmerjen promet

Predvidoma do 15. ure bo štajerska avtocesta zaradi vzpostavitve novega režima v delovni zapori zaprta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Celje center-Vojnik-Slovenske Konjice.

Na vipavski hitri cesti promet tovornih vozil nad tremi tonami in pol in avtobusov proti Vrtojbi poteka po enem pasu. Vsa osebna vozila so v obe smeri preusmerjena na regionalno cesto. Lokalni tovorni promet nad tremi tonami in pol je v Vipavi proti Razdrtemu preusmerjen na regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Cesta Bistrica ob Sotli-Bizeljsko bo pri Bizeljskem zaprta od 6. oktobra od 7. ure do 8. oktobra do 17. ure.

Zaradi del bo cesta Novaki-Cerkno v Cerknem zaprta predvidoma do 14. oktobra.

Cesta Davča-Novaki bo zaradi del zaprta do 30. oktobra, obvoz je urejen in označen.