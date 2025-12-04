Zvečer se bodo padavine razširile proti severu, napovedujejo vremenoslovci. Meja sneženja bo med 400 in 700 metri nadmorske višine. Do petka zjutraj bodo padavine od juga postopno ponehale, prehodno bo ponehala tudi burja na Primorskem, so sporočili iz Agencije RS za okolje. Jutranje temperature bodo od nič do pet, ob morju okoli sedem stopinj Celzija.

"Narivanje relativno toplega in vlažnega sredozemskega zraka na mirujoč hladnejši celinski zrak pozimi na našem območju pomeni povečano možnost sneženja. Seveda pa morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji. Današnji vremenski proces, ko se našim krajem iznad južnega Jadrana bliža ciklonsko območje s svojim padavinskim območjem, bi lahko notranjosti Slovenije ob stopinji ali dveh manj prinesel prav lepo zimsko idilo," so v objavi na profilu na Facebooku med drugim zapisali pri agenciji za okolje.

Padavine bodo do večera od juga zajele vse sosednje pokrajine. Po nižinah bo večinoma deževalo, na avstrijskem Koroškem pa bo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V petek zjutraj bodo padavine povsod ponehale. Popoldne se bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu delno razjasnilo.

Po petku daljše obdobje suhega vremena

"Po petku nas čaka daljše obdobje suhega vremena, ob toplotni kupoli se bo krepil temperaturni obrat," pa so pojasnili na profilu Neurje.si na Facebooku.

V petek bo pretežno oblačno in večinoma suho in toplejše vreme, zvečer in v noči na soboto na vzhodu niso izključene manjše krajevne padavine, burja na Primorskem se bo popoldne in proti večeru nekoliko okrepila, najvišje dnevne temperature bodo med štiri in devet, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Ponekod mokra sobota

V soboto bo na Primorskem ter na severozahodu dokaj sončno s šibko burjo, v notranjosti pa bo prevladovalo oblačno vreme, v vzhodnih krajih ni izključena kakšna kaplja dežja.

V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bo v severovzhodnih krajih prehodno rahlo deževalo. Čez dan se bo od zahoda povsod razjasnilo in bo topleje.