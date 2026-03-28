"Danes je noro, nora številka gledalcev. Velika veselica, praznik smučarskih skokov. Pa saj je Planica vsako leto praznik, a toliko gledalcev, kot je danes tu ... Vau. Hvala vsem gledalcem," je po ekipni tekmi v izteku Letalnice bratov Gorišek, kjer se je zbralo več kot 30 tisoč gledalcev, za Sportal dejal Poljak Dawid Kubacki. Če je v super vzdušju užival, pa je precej manj prešerne volje glede svoje sezone, a energije in volje za nadaljevanje kariere mu ne manjka. Jo bo pa jutri končal njegov rojak Kamil Stoch: "Čudovita zgodba je skoraj pri koncu, pričakujem veliko solz, tistih sreče."

Sobotni planiški praznik je pod Ponce pripeljal skoraj 31 tisoč gledalcev, malo pred 11. uro so organizatorji sporočili, da je prizorišče zaprto in da do njega ni več mogoče priti. V sončni kulisi so plapolale številne slovenske zastave, med njimi pa tudi množica poljskih, ki bo v nedeljo pospremila zaključek bogate kariere Kamila Stocha. Ta je z rojaki danes končal na prepričljivo zadnjem mestu med osmimi reprezentancami.

Čeprav rezultatskega zadovoljstva v poljskem taboru, ki po padcu v Vikersunudu ne morejo računati na svojega najboljšega moža v svetovnem pokalu Kacperja Tomasiaka (21. mesto), ni bilo, pa je Planica s svojo kuliso in navijaško množico še enkrat več navdušila Dawida Kubackega.

"Danes je noro, kakšno število gledalcev. Velika veselica, pravi praznik smučarskih skokov. Pa saj je Planica vsako leto praznik, a toliko gledalcev, kot je danes tu ... Vau. Polne tribune, izjemno vzdušje, pa še sonce in visoke temperature nas spremljajo. Idealne razmere tako za skakanje kot za uživanje ob spremljanju skokov. Čeprav mi ni uspelo prikazati želenih poletov, pa sem resnično užival v atmosferi. Hvala gledalcem," je v pogovoru za Sportal dejal Kubacki.

"Veliko znoja, tudi solz, a se trud ni obrestoval"

Ta se po zahtevni sezoni 2022/23, ki jo je zaradi bolezni žene predčasno končal in s tem mesto na zmagovalnem odru skupnega seštevka prepustil Anžetu Lanišku (poskrbel je za lepo gesto in na oder prišel z njegovo podobo), ni več znašel pri vrhu. Trenutno je na 44. mestu svetovnega pokala, v tem je le osemkrat osvojil individualne točke, ostal je tudi brez mesta na olimpijskih igrah ...

"Za menoj je zelo težka sezona. Opravil sem veliko dela, veliko znoja na treningu, bilo je tudi kar nekaj solz, ki jih javnost ne vidi, a se ves ta trud žal ni obrestoval. Tako pač je v našem športu. Edini način je, da delam naprej, se trudim in ohranim zaupanje, da se lahko spet vrnem na vrh," je 36-letnik odkrito spregovoril o svojem boju, a ob tem dodal, da mu želje za nadaljevanje ne manjka.

"Po tej sezoni bom zagotovo potreboval počitek, restart miselnosti, moral si bom nabrati novih moči in začeti delati na novo. Vem, da sem fizično sposoben, gre bolj za iskanje tehnike in uživanja v poletih."

S Kamilom skupaj čez dobro in slabo

Medtem ko bo sam vztrajal, pa se bo v nedeljo končala bogata kariera njegovega prijatelja Kamila Stocha. "Poznava se več kot 30 let. Začela sva v istem klubu, skoraj ob istem času. Bila sva si blizu, sploh ko sva prišla v reprezentanco. Sva prijatelja, najini družini se družita. Veseli me, da sva bila lahko skupaj tudi na zmagovalnem odru. Skupaj sva šla tako čez težke kot lepe čase. Čudovita zgodba je skoraj pri koncu. Končala se bo tukaj jutri, ko bomo videli njegove zadnje polete v svetovnem pokalu. Vem, da je Kamil dobro premislil. Če ve, da je dovolj, je dovolj. Mi bomo poskušali nadaljevati njegovo delo. Verjamem, da bo čustveno. Upam, da mu bo zaradi naše ekipe lažje ob slovesu, prepričan sem, da bomo jutri videli veliko solz, a večina bo solz sreče," je zaključil Kubacki.

Preberite še: