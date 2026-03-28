K. M., STA

Sobota,
28. 3. 2026,
12.12

Papež za prvo pot izbral bogato državo in obsodil nepravično delitev moči

Papež Leon v Monaku | Papeža, ki je iz Rima prispel s helikopterjem, sta v Monaku sprejela knez Albert II. in njegova žena Charlene. | Foto Reuters

Papeža, ki je iz Rima prispel s helikopterjem, sta v Monaku sprejela knez Albert II. in njegova žena Charlene.

Papež Leon XIV. je danes na obisku v kneževini Monako obsodil vse večjo vrzel med bogatimi in revnimi. Bogastvo bi moralo služiti "pravu in pravičnosti", je dejal papež na svojem prvem obisku v kateri od evropskih držav od imenovanja maja lani.

Papeža, ki je iz Rima prispel s helikopterjem, sta v Monaku sprejela knez Albert II. in njegova žena Charlene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Papežev prihod je pozdravilo zvonjenje zvonov, lokalni prebivalci pa so se zbrali pred knežjo palačo, številni so nosili rdeče-bele zastave v barvah Monaka in rumeno-bele v barvah Vatikana.

Ob poti papamobila po prometnici Rue Grimaldi so trgovci ob tej priložnosti okrasili svoje izložbe v barvah obeh držav.

Foto: Reuters

Papež obsodil nepravično delitev moči 

Papež je nato imel govor v francoščini z balkona palače. Obsodil je "nepravično delitev moči, grešne strukture, ki poglabljajo vrzeli med revnimi in bogatimi, med privilegiranimi in zavrnjenimi, med prijatelji in sovražniki".

Bogastvo bi moralo služiti "pravu in pravičnosti, še posebno v zgodovinskem trenutku, ko prikazi moči in logike vsemogočnosti škodujejo svetu in ogrožajo mir", je dodal.

Iz palače naj bi se papež odpravil v katedralo Marijinega brezmadežnega spočetja za srečanje s katoliško skupnostjo, nato pa na trg pred cerkvijo svete Devote, posvečeno zavetnici Monaka.

Vrhunec njegovega obiska bo popoldne maša na prostem na stadionu Louis II., kjer pričakujejo 15 tisoč ljudi.

Monaški knez Albert je za lokalni časopis Nice-Matin obisk papeža opisal kot pomemben dokaz za pomen Monaka znotraj katoliškega sveta.

Dodal je, da z Vatikanom deli skupne vrednote, kot sta mednarodna solidarnost in spodbujanje miru skozi šport.

Papež v ospredje postavlja revne in odrinjene. Obisk Monaka sprožil začudenje. 

Pri nekaterih je papeževa izbira Monaka za prvi obisk v Evropi sprožila začudenje, saj Leon XVI. tako kot njegov predhodnik Frančišek v ospredje postavlja revne in odrinjene na rob.

Katoliška državica na manj kot dveh kvadratnih kilometrih, stisnjena med Alpe in Sredozemlje, je svoje premoženja ustvarila z igralništvom in nizko davčno obremenitvijo ter s tem privabila številne bogate in slavne z vsega sveta.

Ob papeževem obisku v Monaku veljajo močno poostreni varnostni ukrepi, podobni tistim za dirko Formule 1. Več cest je zaprtih, ob poti, po kateri se Leon XIV. prevaža v svojem papamobilu, pa so ograje.

