Avtor:
A. T. K.

Sobota,
28. 3. 2026,
9.01

13 minut

Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski poleti Planica Planica

Sobota, 28. 3. 2026, 9.01

Smučarski poleti, Planica, posamična tekma (ž)

V razprodani Planici poseben dan za skakalke, lahko Nika Prevc še izboljša svetovni rekord?

Nika Prevc | 21-letna Nika Prevc bi z zmago na planiški velikanki poskrbela za okroglo 40. zmago na tekmi svetovnega pokala v karieri. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Potem ko so smučarske skakalke včeraj po težavah zaradi močnega vetra končno dočakale uradni trening, na katerem je Nika Prevc s poletom, dolgim 242,5 metra, postavila nov svetovni rekord, jih danes čaka posamična preizkušnja, prva na letalnici bratov Gorišek. Tekma se bo začela ob 15. uri, še prej, ob 14.15, je predvidena poskusna serija. Prevc bi z zmago dosegla že svojo 40. zmago na tekmi svetovnega pokala v karieri.

Sobotno dopoldne je v razprodani Planici rezervirano za ekipno tekmo smučarskih skakalcev, zgodnje popoldne pa bo v znamenju ženskih smučarskih poletov.

Na zgodovinski prvi ženski tekmi na planiški letalnici ima pravico do nastopa najboljših 15 skakalk v seštevku svetovnega pokala, na startni listi pa jih je 13. Gre za prelomni trenutek, saj bodo to prvi uradni tekmovalni poleti skakalk na letalnici bratov Gorišek. Do zdaj so dekleta tekmovalno letela le v Vikersundu na Norveškem, kjer se je pretekli konec tedna z dvema zmagama izkazala Eirin Maria Kvandal.

Druga v seštevku poletov je vodilna skakalka sezone in nova svetovna rekorderka Nika Prevc (v petek je v drugi seriji treninga poletela 242,5 metra in za 6,5 metra izboljšala svetovni rekord, ki ga je lani postavila v Vikersundu), slovenske barve pa bo zastopala tudi Nika Vodan, ki v seštevku discipline zaseda peto mesto.

Planica, smučarski poleti, poskusna serija in tekma, ženske

