Regulirana cena dizelskega goriva bi se brez dodatnih posegov države na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja s torkom lahko približala 1,80 evra za liter, so izračunali pri Financah. To bi bilo za približno 10 centov več kot trenutno. Precej manjši naj bi bil dvig cene 95-oktanskega bencina.

Zunaj avtocest in hitrih cest je od tega torka regulirana cena litra 95-oktanskega bencina pri 1,581 evra, litra dizla pa pri 1,696 evra. Nove cene bodo znane v ponedeljek, veljati pa bodo začele v torek.

Napovedovanje zelo oteženo

Po zadnji odločitvi vlade se namreč regulirane cene glede na veliko negotovost, povezano z učinkom vojne na Bližnjem vzhodu na trg nafte in naftnih derivatov, spreminjajo v enotedenskem, in ne več 14-dnevnem intervalu. Prav zaradi velike volatilnosti tržnih cen nafte in naftnih derivatov ter obenem negotovosti glede morebitnih dodatnih posegov v dajatve je napovedovanje nove regulirane cene goriv zelo oteženo, pojasnjujejo pri Financah.

Po njihovih ocenah se bo liter 95-oktanskega bencina v torek podražil za približno en cent na okoli 1,59 evra, je pa zaradi nove tedenske metodologije in še vedno precej negotovega okolja ta ocena manj predvidljiva.

Precej večja podražitev se obeta pri dizelskem gorivu. Ta bi se, če ne bo dodatnega posega v formulo za izračun cen ali v dajatve, po izračunih Financ lahko podražil za osem do deset centov na liter, nova cena pa bi tako bila od 1,78 do 1,80 evra za liter. To bi bilo največ po juliju 2022.

Podobno podražitev pričakujejo pri kurilnem olju. To bi po njihovi oceni s torkom lahko stal od 1,42 do 1,44 evra za liter, kar bi bilo približno deset centov več kot zdaj.

Na portalu sicer opozarjajo, da vlada nima več veliko manevrskega prostora za blaženje podražitev. Trošarine na dizel in kurilno olje je namreč ta teden že znižala na najnižjo možno raven, obenem pa je že nekaj dni prej okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje začasno znižala na nič. Nekaj prostora za znižanje trošarin je še pri bencinu, kjer pa podražitve niso tako izrazite.