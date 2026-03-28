Poškodovanih več sto poslopij, na teren tudi Golob. Napoved tudi za danes ni obetavna.

Po vetrolomih na severu države v zadnjih dveh dneh, v katerih je bilo poškodovanih več sto poslopij, bo danes čas za odpravljanje posledic in popis škode. Najbolj prizadeta so bila območja na Gorenjskem. Stanje v občinah Žirovnica in Tržič si bo ogledal tudi predsednik vlade Robert Golob, so napovedali v njegovem kabinetu. Medtem vremenoslovci napovedujejo, da bodo sunki vetra ponekod še vedno lahko dosegali hitrost približno 80 kilometrov na uro.

Premier Golob se bo v Žirovnici udeležil sestanka o položaju na terenu, na katerem bosta navzoča tamkajšnji župan Leopold Pogačar in občinski štab civilne zaščite. Občanom bodo na pomoč sicer že zjutraj priskočili gasilci iz različnih krajev Slovenije. Prispelo bo približno 20 gasilskih enot, ki bodo pomagali začasno prekrivati poškodovane strehe in odpravljati manjše poškodbe.

Predsednik vlade bo iz Žirovnice odšel v Občino Tržič, razmere na terenu pa mu bosta predstavila župan Peter Miklič in poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Peter Rotar. Po sestanku si bo ogledal posledice vetroloma in delovanje reševalnih enot pri odpravi posledic.

Veter odkrival strehe, lomil drevesa

Zaradi močnega vetra s sunki prek sto kilometrov na uro je za severni del države do petka zvečer veljalo rdeče vremensko opozorilo. Močan veter je odkrival strehe in lomil drevesa, ponekod pa je bila poškodovana tudi elektrodistribucijska infrastruktura. Brez elektrike je bilo še v petek zvečer več sto odjemalcev.

Gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb so največ dela imeli na območjih Regijskih centrov za obveščanje, Kranj, Murska Sobota in Nova Gorica. Skupno so posredovali v 95 dogodkih. V večini primerov so odstranjevali podrta drevesa in prekrivali poškodovane strehe objektov. Za odpravljanje posledic vetroloma je bilo aktiviranih 27 gasilskih enot od tega 2 poklicni gasilski enoti, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Ni še konec: tudi danes sunki vetra do 80 kilometrov na uro

Po napovedi vremenoslovcev bo veter ponoči nekoliko oslabel, vendar bodo do jutra najmočnejši sunki na Bovškem, pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter v delu Štajerske in Prekmurja še vedno lahko dosegali hitrost približno 80 kilometrov na uro.

Za sever države danes namesto rdečega velja oranžno vremensko opozorilo. Tudi otoplilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od deset do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Cenilci škode že imajo polne roke dela

Cenilci Zavarovalnice Triglav že zbirajo prijave škode zaradi močnega vetra. Prebivalcem sicer svetujejo, naj najprej poskrbijo za varnost, šele nato za premoženje in prijavo škode. Zavarovalnica kljub siceršnjemu tridnevnemu roku za prijavo škode v primeru škode zaradi neurij upošteva tudi kasnejše prijave.