Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
4. 10. 2025,
16.10

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26

Natisni članek

Natisni članek
ceste ceste policija nesreča nesreča

Sobota, 4. 10. 2025, 16.10

33 minut

Tragična prometna nesreča na Muti: umrl 44-letni voznik

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
slovenska policija, trak | Foto STA

Foto: STA

Danes zjutraj je na cesti iz smeri Mute proti Mlakam prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 44-letni voznik osebnega avtomobila.

Po poročanju celjskih policistov se je nesreča zgodila okoli 08.45 ure. Voznik je iz smeri Mute proti Mlakam zapeljal naravnost v desnem nepreglednem ovinku, pri čemer je vozilo po strmi nabrežini zdrsnilo približno dvajset metrov v globino.

Smrt na kraju nesreče

Voznik je umrl na kraju nesreče, reševalci pa mu niso mogli pomagati. Policija še ugotavlja vse okoliščine dogodka.

Jeremy in Lorraine Gambin
Sportal V nesreči na Hrvaškem umrli nekdanji košarkar, poslovnež in njuni soprogi
nesreča pri Senju
Novice Tragična nesreča pri Senju: nova ugibanja o vzroku nesreče
policija, Hrvaška, hrvaška policija
Novice Tragedija na Hrvaškem: avtomobil zapeljal v morje, umrli štirje ljudje
traktor
Novice 63-letni domačin umrl pod traktorjem, ko ga je hotel ustaviti
ceste ceste policija nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.