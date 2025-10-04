Tragična prometna nesreča na Muti: umrl 44-letni voznik

Danes zjutraj je na cesti iz smeri Mute proti Mlakam prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 44-letni voznik osebnega avtomobila.

Po poročanju celjskih policistov se je nesreča zgodila okoli 08.45 ure. Voznik je iz smeri Mute proti Mlakam zapeljal naravnost v desnem nepreglednem ovinku, pri čemer je vozilo po strmi nabrežini zdrsnilo približno dvajset metrov v globino.

Smrt na kraju nesreče

Voznik je umrl na kraju nesreče, reševalci pa mu niso mogli pomagati. Policija še ugotavlja vse okoliščine dogodka.