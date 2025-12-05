Nov incident na Bavarskem dvoru

Na Bavarskem dvoru v Ljubljani se je v jutranjih urah zgodil manjši incident, v katerega je bila vpletena oseba, ki je kršila javni red in mir v eni izmed trgovin na Slovenski cesti, so za Siol.net sporočili s policije.

"Danes zjutraj smo bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v eni izmed trgovin na Slovenski cesti v Ljubljani, kjer je kršitelj razgrajal in kršitve ni prenehal tudi po prihodu policije," so za Siol.net sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Na terenu je bilo več policistov in dve policijski vozili.

Foto: Siol.net

Kot so še pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so kršitelju, ki ni nehal razgrajati niti po prihodu policije, odredili pridržanje. Dodali so, da zoper kršitelja policisti vodijo postopek o prekršku.