Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
5. 12. 2025,
9.27

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ljubljana javni red in mir policija Slovenska cesta Bavarski dvor incident

Petek, 5. 12. 2025, 9.27

9 minut

Nov incident na Bavarskem dvoru

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
incident, policija, Bavarski dvor | Neznani kršitelj je razgrajal in kršil javni red in mir v eni izmed trgovin na Slovenski cesti. | Foto Siol.net

Neznani kršitelj je razgrajal in kršil javni red in mir v eni izmed trgovin na Slovenski cesti.

Foto: Siol.net

Na Bavarskem dvoru v Ljubljani se je v jutranjih urah zgodil manjši incident, v katerega je bila vpletena oseba, ki je kršila javni red in mir v eni izmed trgovin na Slovenski cesti, so za Siol.net sporočili s policije.

"Danes zjutraj smo bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v eni izmed trgovin na Slovenski cesti v Ljubljani, kjer je kršitelj razgrajal in kršitve ni prenehal tudi po prihodu policije," so za Siol.net sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Na terenu je bilo več policistov in dve policijski vozili.

incident, policija, Bavarski dvor | Foto: Siol.net Foto: Siol.net

Kot so še pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so kršitelju, ki ni nehal razgrajati niti po prihodu policije, odredili pridržanje. Dodali so, da zoper kršitelja policisti vodijo postopek o prekršku.

slovenska policija, policija
Novice Pogrešano žensko našli v kratkem času
Slovenska policija
Novice Voznik avtobusa z desetimi otroki trčil v viličarja
Finančna uprava, zaseg vozila
Novice Velik ulov Fursa na Dolenjskem: zasegli prestižnega kabrioleta
Hrvaška policija
Novice 18-letnik večkrat zabodel policista, ta se bori za življenje

Ljubljana javni red in mir policija Slovenska cesta Bavarski dvor incident
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.