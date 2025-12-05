Petek, 5. 12. 2025, 9.27
9 minut
Nov incident na Bavarskem dvoru
Na Bavarskem dvoru v Ljubljani se je v jutranjih urah zgodil manjši incident, v katerega je bila vpletena oseba, ki je kršila javni red in mir v eni izmed trgovin na Slovenski cesti, so za Siol.net sporočili s policije.
"Danes zjutraj smo bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v eni izmed trgovin na Slovenski cesti v Ljubljani, kjer je kršitelj razgrajal in kršitve ni prenehal tudi po prihodu policije," so za Siol.net sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Na terenu je bilo več policistov in dve policijski vozili.
Kot so še pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so kršitelju, ki ni nehal razgrajati niti po prihodu policije, odredili pridržanje. Dodali so, da zoper kršitelja policisti vodijo postopek o prekršku.