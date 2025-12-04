Na območju Novega mesta je finančna uprava (Furs) davčnemu dolžniku v postopku izterjave zasegla prestižno vozilo kabriolet BMW M8 v vrednosti okoli sto tisoč evrov, so na Facebook strani sporočili s Fursa.

Že od konca oktobra na območju Policijske uprave Novo mesto finančna uprava (Furs) izvaja poostren nadzor in preverja morebitne dolgove do države. Tokrat so opravili "velik ulov", so sporočili na svoji Facebook strani.

Kot so razkrili, so pred dnevi v postopku izterjave davčnemu dolžniku zasegli kabriolet BMW M8, s prvo registracijo leta 2022 in v vrednosti okoli sto tisoč evrov.

Vozilo so pravni osebi z neporavnanim davčnim dolgom odvzeli in bo kmalu na voljo na javni dražbi, so sporočili s Fursa.