Ponedeljek, 22. 12. 2025, 4.00
7 ur, 7 minut
Pravni nasvet
Okoljska dajatev za odpadne vode: kdaj je obračun zakonit in kdaj vračilo ni mogoče #pravni nasvet
Komunalno podjetje je od leta 2008 do konca 2021 občanom obračunavalo okoljsko dajatev za odpadno vodo, ki je ni na seznamu okoljskih dajatev Fursa (prej Durs). Plačilo dajatve je pobiralo z brezpredmetnimi računi (brez navedbe storitev ali blaga). Plačilo računov sem striktno zavračal. Sodišče je izdalo izvršbo za neplačane brezpredmetne račune za neobstoječo okoljsko dajatev. Brezpredmetne račune sem TIRS in tožilstvu prijavil kot goljufijo. Sodišče me je obsodilo za krivo prijavo in me kaznovalo z mesečnim zaporom za dobo enega leta. Kako naj nazaj pridobim pobrano dajatev, ki je slovenski predpisi ne omogočajo?
Okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Uredbo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Po izdani uredbi okoljsko dajatev pobira Finančna uprava Republike Slovenije, kar določa člen 6. navedene uredbe.
Na podlagi izvršilnega postopka so vam neplačane zneske sodno izterjali.
Prej navedeno pomeni, da vam je komunalno podjetje povsem zakonito zaračunavalo okoljsko dajatev za odpadne vode in zneskov v nobenem primeru ne morete zahtevati nazaj.
