Komunalno podjetje je od leta 2008 do konca 2021 občanom obračunavalo okoljsko dajatev za odpadno vodo, ki je ni na seznamu okoljskih dajatev Fursa (prej Durs). Plačilo dajatve je pobiralo z brezpredmetnimi računi (brez navedbe storitev ali blaga). Plačilo računov sem striktno zavračal. Sodišče je izdalo izvršbo za neplačane brezpredmetne račune za neobstoječo okoljsko dajatev. Brezpredmetne račune sem TIRS in tožilstvu prijavil kot goljufijo. Sodišče me je obsodilo za krivo prijavo in me kaznovalo z mesečnim zaporom za dobo enega leta. Kako naj nazaj pridobim pobrano dajatev, ki je slovenski predpisi ne omogočajo?