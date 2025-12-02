Božičnica je zdaj zakonska pravica. Preberite to!

December je že tradicionalno mesec, ko zaposleni pričakujejo božičnico . No, vsaj nekateri. Letos pa je pričakovanje še večje, saj je zimski regres (oziroma božičnica) postal obveznost delodajalca, ne le prostovoljna nagrada. Slovenija je namreč sprejela zakon o obveznem zimskem regresu, ki ga morajo delodajalci izplačati do 18. decembra 2025.

Kdaj in koliko božičnice lahko pričakujete?

Državni zbor je sprejel zakon, ki uvaja novo delovnopravno pravico. Ta ni vezana na kolektivno pogodbo ali na uspešnost podjetja – izplačilo je obvezno za vsa podjetja.

Znesek, ki je obvezen, je polovica minimalne plače v Republiki Sloveniji in za leto 2025 znaša 638,86 evra. Ta vsota je neobdavčena in oproščena plačila prispevkov. Delodajalci ga morajo izplačati do 18. decembra 2025. Upokojenci lahko pričakujejo zimski dodatek v vrednosti 150 evrov.

Kaj če ste med letom spremenili delovno mesto?

Če je bil delavec v letu 2025 zaposlen le del leta ali je bil zaposlen s krajšim delovnim časom, mu pripada sorazmerni del zimskega regresa. Delodajalec bo moral sorazmerje izračunati glede na koledarske dneve zaposlitve. Zimski regres bo moral izplačati tudi delavcem, ki 18. decembra 2025 pri njem ne bodo več zaposleni.

Kaj če ima podjetje likvidnostne težave?

Zakon za leto 2025 uvaja dve posebni možnosti, ki ju lahko uporabijo samo delodajalci, ki izkazujejo resne likvidnostne težave in izpolnjujejo določene poslovne pogoje. Ampak ti dve izjemi veljata le za zasebni sektor.

Prva možnost omogoča, da podjetje zimski regres izplača kasneje, in sicer najpozneje do 31. marca 2026 – pri tem morebitne določbe kolektivnih pogodb ne igrajo nobene vloge.

Druga možnost pa dovoljuje razdeljeno izplačilo: najmanj četrtino zneska morajo delodajalci izplačati do 18. decembra 2025, preostanek pa lahko poravnajo do 31. marca 2026. To izjemo lahko izkoristijo le podjetja, ki v letu 2025 niso izplačevala dobička ali nagrad vodstvu, niso odkupovala lastnih delnic ali poslovnih deležev in takšnih izplačil ne načrtujejo niti do konca marca 2026.

Neizplačilo božičnice – kaj lahko storijo delavci

Izplačilo božičnice je od letos naprej torej zakonsko obvezno. To pomeni, da delodajalec ne sme izplačati nižjega zneska od določenega, izplačilo pogojevati z odsotnostjo, učinkovitostjo ali kakršnimkoli dodatnim merilom, izplačilo razdeliti na manj kot zakonsko dovoljeni del ali zamuditi roka izplačila, razen če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.

Pravnik na dlani – pomoč za delavce in delodajalce

DELAVCI:

Če delodajalec ne izplača regresa do zakonsko določenega roka (18. decembra), kot delavec najprej opozorite delodajalca. Če delodajalec vztraja pri ignoriranju, lahko vložite pritožbo ali prijavo pri inšpektoratu za delo. Neizplačilo je kršitev zakona, zato so predvidene globe za podjetje.

Če ima podjetje likvidnostne težave, prosite za pisni dogovor o postopnem izplačilu (npr. del decembra, preostanek do marca), saj je to zakonsko dopustno.

DELODAJALCI:

Za podjetja, ki se znajdejo v likvidnostnih težavah, je tu prostor za razumno rešitev. Če podjetje ve, da bo težko izplačalo celoten regres decembra, lahko poskrbi za:

- pripravo zakonsko skladnega dogovora o zamiku izplačila in

- pisno obvestilo zaposlenim.

Na ta način se izognemo tvegani kršitvi zakona in morebitnim sankcijam, hkrati pa podjetje dobi čas za urejanje likvidnosti. Pravnik na dlani je v tem primeru prava rešitev, saj vam pripravi ustrezen pravni dokument za podjetja.

