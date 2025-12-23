Inšpektorat: Božičnice se ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati vračila

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
23. 12. 2025,
13.38

denar, plača, božičnica | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Inšpektorat RS za delo prejema različna vprašanja in informacije v povezavi z izplačevanjem zimskega regresa, zato vnovič poudarja, da je obvezna božičnica zakonsko določena pravica, ki pripada delavcem enako kot vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zimskega regresa se ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati vračila, opozarja.

Zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki je v veljavi od 20. novembra, določa, da ima vsak delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače, letos je to 638,86 evra, v denarni obliki, so v današnji objavi na svojih spletnih straneh zapisali na inšpektoratu.

Znesek so morali delodajalci izplačati najpozneje do 18. decembra, izjema so nelikvidna podjetja, ki imajo čas za to do konca marca 2026.

Inšpektorat za delo ima pooblastilo za izvajanje nadzora glede ustrezne višine izplačila, pravočasnosti izplačila in oblike izplačila. V primeru kršitev je zagrožena globa, so pojasnili.

Opozorili so še, da so morebitne zahteve delodajalcev po vrnitvi izplačanega zneska zimskega regresa v nasprotju z zakonodajo in torej neupravičene. "Zimski regres je pravica delavca, ki se je ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati nazaj v kakršnikoli obliki. Glede na okoliščine primera lahko obstajajo tudi razlogi za obravnavo takšne kršitve s strani drugih pristojnih organov, kot je policija," so poudarili.

Goran Lukić
Novice Delodajalec mu je nakazal božičnico, zdaj pa zahteva vračilo v gotovini

Delavce so pozvali, da v primeru nepravilnosti podajo prijavo na območno enoto enoto inšpektorata, pristojno glede na sedež delodajalca, delodajalce pa, naj spoštujejo zakon.

Inšpektorji sicer izvajanje zakona preverjajo z inšpekcijskim nadzorom.

Da pri izplačevanju zimskega regresa prihaja do kršitev, denimo zahtev delodajalcev, da jim zaposleni nakazani znesek vrnejo v gotovini, in pretapljanja nadur v to novo pravico, so že prejšnji teden opozorili v Delavski svetovalnici.

delodajalci delavci božičnica regres Goran Lukić
