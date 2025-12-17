Sreda, 17. 12. 2025, 5.08
1 dan, 19 ur
Najlepša božična dekoracija, ki jo lahko pojeste
Čokoladni storži: popoln recept za pravo božično vzdušje #video
Vsako leto december prebudi tisti poseben občutek prazničnega pričakovanja. Vonj po stopljeni čokoladi, zvok božičnih pesmi in toplina prazničnih lučk nas vedno znova vrnejo v otroštvo – v dneve, ko smo z družino ustvarjali preproste božične sladice. Ni bilo pomembno, kako popolni so bili piškoti ali kako enakomerno smo posuli sladkor; pomemben je bil trenutek, ki smo ga delili.
Danes to tradicijo ohranjamo na nekoliko sodobnejši, bolj igriv način. Peko potice z veseljem prepustimo babici, mi pa izberemo preproste, a še vedno praznične recepte – takšne, ki jih lahko pripravimo hitro, skupaj z otroki, in ki na mizo prinesejo okus ter praznično doživetje. Eden takšnih so tudi čokoladni storži: domiselne sladke dobrote, ki združujejo nežno hrustljavost ter bogat čokoladni okus in so idealne za vsako božično mizo.
Če letos tudi vi iščete idejo za praznično peko, ki je preprosta, vizualno privlačna in vedno navduši goste, preverite naš video recept. Prepričani smo, da bodo čokoladni storži hitro postali stalnica vašega decembrskega ustvarjanja.
Kako pripraviti čokoladne storže
Čokoladni storži so ena najbolj simpatičnih prazničnih sladic. Odlikujejo jih preprosta priprava in bogat čokoladni okus, zaradi katerega jih obožujejo tako otroci kot odrasli. Potrebovali boste le nekaj osnovnih sestavin in malo domišljije. Rezultat pa bo sladica, ki bo na božični mizi videti kot majhna pravljična dekoracija.
Priprava z otroki je pri tej sladici pravi užitek – oblikovanje in okraševanje poskrbita za pristno praznično veselje.
Za biskvit potrebujemo:
- 4 jajca
- 200 g sladkorja Agragold
- 1 dcl mleka
- 1 dcl olja
- 250 g moke
- 2 žlici kakava v prahu
- 1 pecilni prašek
Priprava biskvita
Najprej iz beljakov pripravimo trd sneg.
Namig: Za bolj čvrst sneg beljakom že na začetku stepanja dodajte ščepec soli.
V drugi posodi penasto vmešamo rumenjake in sladkor. Dodamo mleko in olje, nato pa postopoma še ostale suhe sestavine. Mešamo toliko časa, da dobimo gladko, enotno zmes. Na koncu z ročno metlico nežno vmešamo sneg iz beljakov.
Biskvit pečemo približno 25 minut pri 200 stopinj Celzija.
Ko je pečen, ga popolnoma ohladimo. Medtem pripravimo čokoladni preliv.
Za preliv in dekoracijo potrebujemo:
- 2 dcl mleka
- 100 g čokolade
- 100 g masla
- čokoladne kosmiče za oblikovanje storžev
- sladkor v prahu Agragold za dekoracijo
Priprava preliva
Vse sestavine damo v manjšo kozico in segrevamo na zmernem ognju, da se čokolada in maslo stopita. Ves čas mešamo, da dobimo gladko teksturo.
Oblikovanje čokoladnih storžev
Ohlajen biskvit nadrobimo v večjo posodo in ga prelijemo s toplim čokoladnim prelivom. Dobro premešamo, da nastane kompaktna, oblikovalna masa.
Iz mase oblikujemo ovalne kroglice in jim na vrhu oblikujemo majhno konico. Nato vanje zaporedoma vtikamo čokoladne kosmiče, da dobijo videz pravih storžev. Storže polagamo na krožnik ali pladenj in preden postrežemo rahlo posujemo s sladkorjem v prahu, da so videti, kot bi jih potresel prvi zimski sneg.
Namig: Namesto biskvita lahko uporabite tudi nadrobljene čokoladne piškote – priprava bo v tem primeru še hitrejša.
Božič doma je res nekaj čarobnega
Vonj sveže pečenih dobrot, nežno utripanje lučk in hihitanje otrok vedno znova ustvarijo tiste drobne trenutke, v katerih oživi pravi duh praznikov. Prav v domači kuhinji, ob mešanju testa in nepopolnih, a sladkih stvaritvah, nastanejo spomini, ki trajajo mnogo dlje od prazničnega decembra.
Če tudi vi radi preživljate praznike s peko, ste na pravem mestu. V rubrikah Posladkaj si življenje in Zakladnica okusov pred vsakimi prazniki poskrbimo, da je na mizi vedno tudi kaj sladkega.
Vsaka sladka mojstrovina potrebuje popolno mero sladkobe – in prav zato je pomembna izbira pravega sladkorja. Sladkor AGRAGOLD s svojo kakovostjo vsaki sladici podari tisto pravo sladko piko na i.
AGRAGOLD ponuja širok izbor sladkorjev, s katerimi postane ustvarjanje v kuhinji pravi užitek. Od rojstnodnevnih tort in prazničnih tradicij do vsakdanjih trenutkov, ko si privoščimo kavo s kocko sladkorja – najboljši spomini so pogosto povezani prav s sladkimi okusi.
- Beli sladkor AGRAGOLD ima izjemno nežno granulacijo, zato se hitro stopi in zagotovi popoln rezultat pri vseh vrstah sladic.
- Sladkor v prahu AGRAGOLD s svojo mehko, fino mleto strukturo poskrbi za svilnate kreme, popolne glazure in še slajše trenutke vašega ustvarjanja.
Za najboljše sladice izberite sladkor, ki mu zaupate. Začnite pri AGRAGOLD. Ideje za sladke recepte najdete TUKAJ.