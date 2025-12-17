Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vsebino omogoča Agragold

Video: Luka Petrič

Najlepša božična dekoracija, ki jo lahko pojeste

Čokoladni storži: popoln recept za pravo božično vzdušje #video

Vsako leto december prebudi tisti poseben občutek prazničnega pričakovanja. Vonj po stopljeni čokoladi, zvok božičnih pesmi in toplina prazničnih lučk nas vedno znova vrnejo v otroštvo – v dneve, ko smo z družino ustvarjali preproste božične sladice. Ni bilo pomembno, kako popolni so bili piškoti ali kako enakomerno smo posuli sladkor; pomemben je bil trenutek, ki smo ga delili.

Danes to tradicijo ohranjamo na nekoliko sodobnejši, bolj igriv način. Peko potice z veseljem prepustimo babici, mi pa izberemo preproste, a še vedno praznične recepte – takšne, ki jih lahko pripravimo hitro, skupaj z otroki, in ki na mizo prinesejo okus ter praznično doživetje. Eden takšnih so tudi čokoladni storži: domiselne sladke dobrote, ki združujejo nežno hrustljavost ter bogat čokoladni okus in so idealne za vsako božično mizo.

Agragold, čokoladni storži | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

In najlepše pri praznični peki je, da zanjo ne potrebujemo posebnih spretnosti. Tudi popolni začetniki lahko ustvarijo čudovite božične dobrote, če izberejo preproste recepte in zanesljive sestavine. Mi smo se prazničnega ustvarjanja lotili s sladkorjem AGRAGOLD, ki zagotavlja okus in kakovost, zaradi katerih peka postane pravi užitek, rezultat pa navduši vse ljubitelje sladkega in domačega.

Če letos tudi vi iščete idejo za praznično peko, ki je preprosta, vizualno privlačna in vedno navduši goste, preverite naš video recept. Prepričani smo, da bodo čokoladni storži hitro postali stalnica vašega decembrskega ustvarjanja.

Agragold, čokoladni storži | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Kako pripraviti čokoladne storže

Čokoladni storži so ena najbolj simpatičnih prazničnih sladic. Odlikujejo jih preprosta priprava in bogat čokoladni okus, zaradi katerega jih obožujejo tako otroci kot odrasli. Potrebovali boste le nekaj osnovnih sestavin in malo domišljije. Rezultat pa bo sladica, ki bo na božični mizi videti kot majhna pravljična dekoracija.

Priprava z otroki je pri tej sladici pravi užitek – oblikovanje in okraševanje poskrbita za pristno praznično veselje.

Agragold, čokoladni storži | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović Za biskvit potrebujemo:

  • 4 jajca
  • 200 g sladkorja Agragold
  • 1 dcl mleka
  • 1 dcl olja
  • 250 g moke
  • 2 žlici kakava v prahu
  • 1 pecilni prašek

Priprava biskvita

Najprej iz beljakov pripravimo trd sneg.

Namig: Za bolj čvrst sneg beljakom že na začetku stepanja dodajte ščepec soli.

Agragold, čokoladni storži | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

V drugi posodi penasto vmešamo rumenjake in sladkor. Dodamo mleko in olje, nato pa postopoma še ostale suhe sestavine. Mešamo toliko časa, da dobimo gladko, enotno zmes. Na koncu z ročno metlico nežno vmešamo sneg iz beljakov.

Agragold, čokoladni storži | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Biskvit pečemo približno 25 minut pri 200 stopinj Celzija.

Ko je pečen, ga popolnoma ohladimo. Medtem pripravimo čokoladni preliv.

Agragold, čokoladni storži | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Za preliv in dekoracijo potrebujemo:

Agragold, čokoladni storži | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Priprava preliva

Vse sestavine damo v manjšo kozico in segrevamo na zmernem ognju, da se čokolada in maslo stopita. Ves čas mešamo, da dobimo gladko teksturo.

Oblikovanje čokoladnih storžev

Ohlajen biskvit nadrobimo v večjo posodo in ga prelijemo s toplim čokoladnim prelivom. Dobro premešamo, da nastane kompaktna, oblikovalna masa.

Iz mase oblikujemo ovalne kroglice in jim na vrhu oblikujemo majhno konico. Nato vanje zaporedoma vtikamo čokoladne kosmiče, da dobijo videz pravih storžev. Storže polagamo na krožnik ali pladenj in preden postrežemo rahlo posujemo s sladkorjem v prahu, da so videti, kot bi jih potresel prvi zimski sneg.

Namig: Namesto biskvita lahko uporabite tudi nadrobljene čokoladne piškote – priprava bo v tem primeru še hitrejša.

Agragold, čokoladni storži | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Božič doma je res nekaj čarobnega

Vonj sveže pečenih dobrot, nežno utripanje lučk in hihitanje otrok vedno znova ustvarijo tiste drobne trenutke, v katerih oživi pravi duh praznikov. Prav v domači kuhinji, ob mešanju testa in nepopolnih, a sladkih stvaritvah, nastanejo spomini, ki trajajo mnogo dlje od prazničnega decembra.

Če tudi vi radi preživljate praznike s peko, ste na pravem mestu. V rubrikah Posladkaj si življenje in Zakladnica okusov pred vsakimi prazniki poskrbimo, da je na mizi vedno tudi kaj sladkega.

Agragold, čokoladni storži | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Vsaka sladka mojstrovina potrebuje popolno mero sladkobe – in prav zato je pomembna izbira pravega sladkorja. Sladkor AGRAGOLD s svojo kakovostjo vsaki sladici podari tisto pravo sladko piko na i.

AGRAGOLD ponuja širok izbor sladkorjev, s katerimi postane ustvarjanje v kuhinji pravi užitek. Od rojstnodnevnih tort in prazničnih tradicij do vsakdanjih trenutkov, ko si privoščimo kavo s kocko sladkorja – najboljši spomini so pogosto povezani prav s sladkimi okusi.

Agragold, čokoladni storži | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

  • Beli sladkor AGRAGOLD ima izjemno nežno granulacijo, zato se hitro stopi in zagotovi popoln rezultat pri vseh vrstah sladic.
  • Sladkor v prahu AGRAGOLD s svojo mehko, fino mleto strukturo poskrbi za svilnate kreme, popolne glazure in še slajše trenutke vašega ustvarjanja.

Za najboljše sladice izberite sladkor, ki mu zaupate. Začnite pri AGRAGOLD. Ideje za sladke recepte najdete TUKAJ.

