Vrhunski recept za medenjake, ki nam bodo ukradli srce #video

Piškoti, ki zaznamujejo božični čas.

Miklavž, ki se zdaj že resno pripravlja na obisk naših krajev, nam je vedno v navdih, ko se odločamo, kaj bi spekli v teh dneh, ki napovedujejo praznični december. Začel je pred dnevi, ko je pritisnil mraz, zdaj pa je delo prepustil nam. Zato zdaj z vami delimo vrhunski recept za medenjake, ki vedno uspe.

Medeno testo in začimbe, ki spadajo zraven, nas s svojim vonjem vedno popeljejo v pravljično deželo, kjer diši po svežih piškotih, suhem sadju, kuhanem vinu, vroči čokoladi in smrekovih vejicah. Če je zunaj hladno in megleno ter se hitro stemni, si moramo vsaj v domači kuhinji pričarati prijetno vzdušje. Peka piškotov je odličen način za ustvarjanje z otroki, poleg tega pa so lično zapakirani medenjaki vedno dobrodošlo darilo za otroke in odrasle.

Med prazniki si brez slabe vesti privoščimo kakšen slasten medenjak. Foto: Pixabay Po starodavni tradiciji se povsod po Sloveniji ob decembrskih praznikih peče medeno pecivo. Družina Perger iz Slovenj Gradca nas z lectovimi srci razveseljuje že od leta 1757. Medeno testo ali lect, ki so ga izdelovali lectarji kot predhodniki slaščičarjev, spada v slovensko kulturno dediščino. Izvira iz časov, ko sladkor še ni bil široko dostopen. Iz njega pa še danes izdelujejo slavna lectova srca, ki so edinstven spominek iz naših krajev. Podobni so tudi škofjeloški in dražgoški kruhki, le da so namesto z barvnimi dekoracijami okrašeni z drobnimi okraski iz testa.

Ob besedi medenjak najprej pomislimo na medenjakove možičke. Ob pogledu na njihove nasmejane obraze se kar nalezemo njihove dobre volje. Medeno testo je tako preprosto oblikovati, da ga je vredno narediti v večji količini, saj je poseben užitek izrezovati najrazličnejše oblike z modelčki in kozarci. Poleg tega pa v dobro zaprti posodi tudi dolgo zdržijo.

Hitri nasvet: če se preveč strdijo, v škatlo položimo kakšno rezino jabolka, da se piškoti malce zmehčajo.

Naši letošnji medenjaki so vsi okrogli in "pobarvani" z belo beljakovo glazuro. Za dekoracijo smo uporabili pisan marcipan in stopljeno črno čokolado. Lahko pa ostanemo samo pri beljakovem ledu, kot tudi pravimo beli glazuri. Kakorkoli jih bomo okrasili – ukradli nam bodo srce.

Hitri nasvet: z izbiro rjavega sladkorja bodo medenjaki še lepše rjave barve.

Pisani medenjaki

Sestavine:

500 g moke

150 g zmehčanega masla

150 g sladkorja v prahu AGRAGOLD

150 g kostanjevega medu

2 jajci

1 žlica sode bikarbone

začimbe za medenjake

Za glazuro:

beljak

20 dag sladkorja v prahu AGRAGOLD

barvni marcipan

Priprava:

V skledi zmešamo med in zmehčano maslo. Če je med kristaliziral, ga na vodni pari utekočinimo. Primešamo sladkor v prahu AGRAGOLD in dobro zmešamo. Dodamo jajca. V maso stresemo sodo bikarbono in eno vrečko začimb za medenjake ter zraven postopoma dodajamo moko. Masa je precej suha, zato jo moramo kmalu začeti mešati z rokami. Ko je dobro premešana, jo zavijemo v folijo in za eno uro postavimo v hladilnik.

Po pultu posujemo moko in testo razvaljamo na debelino približno 1 cm. Oblikujemo piškotke. Lahko delamo tudi kroglice, ki pa se bodo morale peči kakšno minuto dlje, ker so debelejše.

Pečemo 10 minut pri 170 stopinj Celzija.

Glazuro izdelamo iz beljaka in sladkorja v prahu. Beljak z vilicami stepemo v belo zmes, dodajamo sladkor, dokler ni glazura precej gosta. Z njo lahko napolnimo plastično vrečko in rišemo po piškotkih, lahko pa jih v glazuro pomakamo in jih polagamo na mrežo, da odvečna glazura odteče. Ko je posušena, nadaljujemo okraševanje.

Dekoracijo iz marcipana na piškotke prilepimo s kapljico stopljene čokolade. Oblikujemo jelenčke, verigo z lučkami (mi smo uporabili pisane bonbone), snežake, bodikine listke.

Veganska različica medenjakov Medenjake lahko izdelamo tudi v veganski različici. Foto: Pixabay Za vegansko različico recepta maslo zamenjamo s kokosovo maščobo, namesto jajc dodamo semena chia, namesto beljaka za glazuro pa uporabimo čičerikino vodo (tekočina, ki je ostala ob kuhanju čičerike ali tekočina iz pločevinke), ki se prav tako čvrsto stepe kot beljak oziroma smetana. Če ne uživamo medu, uporabimo javorov sirup. Za testo iz pol kilograma moke vzamemo eno žlico semen chia in jih za 15 minut namočimo v treh žlicah vode, da postanejo lepljiva. Vse drugo je enako kot pri zgornjem receptu.

Piškoti kot ljubko darilo

Foto: Getty Images

Vedno več veljave imajo darila, narejena doma, saj s tem pokažemo svojim najdražjim, koliko nam pomenijo, da smo zanje nekaj slastnega spekli in okrasili. Takšno darilo je vredno več kot nekaj, kar na hitro kupimo v trgovini. Dovolimo otrokom, da piškote okrasijo po svoje in s tem dodajo še svoj osebni pečat. Najlepše bodo sladka darilca prišla do izraza v prozorni embalaži – lahko so okrasni kozarci ali jih zavijemo v celofan ter dodamo vejico smreke in palčko cimeta.

Izdelava medene hišice

Medena hiška sredi prazničnega okrasja. Foto: Pixabay

V hišici iz medenjakov in slaščic sta se znašla celo Janko in Metka. Danes so medenjakove hišice lahko ljubko darilo ali dekoracija praznične mize. Pri izdelavi teh konstrukcij si res lahko damo duška pri okraševanju.

Najprej naredimo medeno testo, seveda primerno več. Uporabimo lahko tudi rženo moko. Testo lahko v hladilniku počiva tudi čez noč. Iz kartona izdelamo šablone posameznih sten za hiško in iz njih izrežemo testo. Spečemo posamezne dele hiške in jih z glazuro zlepimo skupaj. Vsak nov kos zlepimo šele, ko se prejšnji spoj dobro posuši. Glazuro uporabimo tudi izdelavo snega na strehi in dimniku ter kot lepilo za razne bleščice, bonbončke, perlice in čokoladne drobtinice. Medena hiška mora biti res bogato okrašena.

