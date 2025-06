Nenavadna praksa v Termah Čatež za cene vstopnic

Ko je slišal, da bo morala družina za dva odrasla in enega otroka plačati 56 evrov, se je bralcu hrvaškega Jutarnjega lista, kjer so izpostavili težavo, takoj sprožil alarm. Dnevna vstopnica za odraslega namreč stane 15 evrov, za enega otroka 10 evrov, tako da je pričakoval, da bo za vstopnino skupaj plačal 40 evrov.

Blagajničarka mu je pokazala cenik, na katerem je res zabeleženo, da cena 15 evrov za odrasle velja ob delavnikih od ponedeljka do petka, ob koncih tedna in praznikih EU pa znaša 20 evrov. Dražja je tudi otroška vstopnica, namesto 10 znaša 16 evrov.

"Ampak to je dan državnosti, ki ga praznujemo izključno na Hrvaškem. Kako se to upošteva kot praznik?" je gost vprašal blagajničarko, ki je nikakor ni mogel prepričati, da so zneski previsoki. Plačal je, kar so zahtevali, po dopustu pa o izkušnji obvestil hrvaški medij.

"Hrvatov smo res zelo veseli"

"Cene popoldanskih vstopnic se razlikujejo glede na delavnik, vikend ali praznik v sosednjih državah Republike Slovenije, ki so članice EU. Cene v turizmu že dolgo določa povpraševanje na trgu in temu načelu sledimo tudi v Termah Čatež. To potrjuje vse večje število obiskovalcev Term Čatež v zadnjih letih, tako domačih kot tujih. Še posebej smo veseli vedno večjega števila prihodov naših najbližjih sosedov, Hrvatov, ki so v zadnjih letih postali naši najštevilčnejši gostje," so na to odgovorili v Termah Čatež in hrvaškemu mediju posredovali seznam prazničnih terminov, ko je obisk turističnega kompleksa dražji.

Letos so obiskovalci dražje vstopnice plačali že 8. februarja, ko je bil v Sloveniji Prešernov dan, 18. aprila, ko je praznik v Nemčiji in na Madžarskem, 25. aprila, ko imajo praznik v Italiji, in 27. aprila, ko je v Sloveniji dan upora proti okupatorju.

Cene vstopnic so višje tudi 1. maja, na praznik dela v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji, Nemčiji in na Madžarskem.

"Če bi naš bralec obiskal terme 29. maja, ko imajo praznik v Avstriji in Nemčiji, prav tako ne bi privarčeval," so za ponazoritev sporočili iz Jutarnjega lista.

Praznikov je veliko, dražjih vstopnic pa tudi

Prav tako so višje cene vstopnic plačali vsi, ki so Terme Čatež obiskali 2. junija, ko je praznik v Italiji. Pred nami je 8. junij, ko bodo vstopnice spet dražje, ker je v Sloveniji dan Primoža Trubarja.

9. junija imajo praznik v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem, 19. junija na Hrvaškem in v Avstriji, 22. junija Hrvaška praznuje dan boja proti fašizmu, 25. junija pa Slovenci dan državnosti.

5. avgusta Hrvati praznujejo dan zmage in domovinske hvaležnosti ter dan hrvaških braniteljev, 15. avgusta je Marijino vnebovzetje, 17. avgusta je v Sloveniji dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 20. avgusta imajo praznik na Madžarskem.

Dan priključitve Primorske k matični domovini v Sloveniji praznujemo 15. septembra, 23. septembra pa imamo dan slovenskega športa. 3. oktobra imajo praznik v Nemčiji, 23. oktobra na Madžarskem, 26. oktobra v Avstriji, 25. oktobra je v Sloveniji dan suverenosti in 31. oktobra dan reformacije. 1. november je dan spomina na mrtve, 10. novembra je v Sloveniji dan znanosti. Hrvaška ima 18. novembra dan spomina na žrtve domovinske vojne in dan spomina na žrtve Vukovarja in Škabrnje, 23. novembra je v Sloveniji dan Rudolfa Maistra. 8. decembra imajo praznik v Avstriji in Italiji, 25. decembra je božič, 26. decembra imamo v Sloveniji dan samostojnosti in enotnosti, na Hrvaškem pa dan svetega Štefana.

"Cene za goste Term Čatež so jasno navedene v ceniku na naši spletni strani, pa tudi na blagajnah pri vhodu v bazene. Cene vseh namestitvenih enot in bazenov v Termah Čatež so enake za vse goste, ne glede na njihovo narodnost," so ob tem še odgovorili iz term.