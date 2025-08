Pretresljiv posnetek medvrstniškega nasilja: deček kleči in joka

Hrvaško pretresa posnetek, na katerem šest osnovnošolcev nadleguje vrstnika. Deček kleči pred njimi in trpi žaljivke, v nekem trenutku pa se zlomi in zajoka.

Posnetek medvrstniškega nasilja je nastal na enem od šolskih igrišč v južnem delu Zagreba. Osnovnošolci, stari največ 13 let, so nadlegovali vrstnika in vse skupaj posneli. Po neuradnih informacijah Jutarnjega lista gre za skupino problematičnih dečkov, ki so znani po krajah in pitju alkohola.

Prisilijo ga, da ponavlja za njimi

Deček kleči pred njimi in v kamero pove, kar mu naročijo. "Oprosti, bil sem pi***," mu naroči eden od fantov, deček pa ga uboga in ponovi za njim. "Dobil boš koleno v glavo," pa mu zagrozi drugi in začne z odštevanjem. Deček najprej vse skupaj mirno prenaša in sledi njihovim navodilom, na neki točki pa se zlomi in zajoka.

Posnetek je objavljen na Facebook strani soseske, kjer je nastal. "Naj se oglasijo starši prizadetega. Nimam besed," se je pod objavo odzval eden od staršev. "To je preseglo vse meje normalnega vse bi morali kaznovati," je še dodal. Jutarnji ist poroča, da so primer že prijavili na policijo.

Podatki, ki jih navaja omenjeni medij, so zaskrbljujoči. Skoraj polovica učencev zagrebških osnovnih šol, od 5. do 8. razreda, je deležna žalitev, posmeha ali obrekovanja s strani vrstnikov enkrat na mesec ali celo vsak dan.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da ima lahko doživljanje vrstniškega nasilja zelo hude posledice, od osamljenosti, depresije, tesnobe, samopoškodovanja in samomorilnih misli, ki lahko privedejo do najhujšega.