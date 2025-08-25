Dijaki v blokadi iz mest po vsej Srbiji za 1. september napovedujejo protest pod geslom Dijaki pomnimo – vsi smo pod nadstreškom. Prvi šolski dan naj bi maturanti ob podpori staršev, dela učiteljev, pa tudi študentov v blokadi s spominskim pohodom obeležili deset mesecev od padca nadstrešnice na železniški postaji v Novem Sadu, zaradi česar je umrlo 16 ljudi, med njimi dva otroka. Na nekaterih šolah naj bi organizatorji ravnatelje pozvali, da se ta dan odrečejo pouku, z izjemo sprejema dijakov prvošolcev, poroča Nova.rs.

Letos žal 1. september ni le prvi šolski dan, ampak ta dan mineva tudi deset mesecev od padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 16 ljudi, med njimi dva otroka.

Javnost je v preteklih dneh spremljala pozive na družbenih omrežjih, ki so jih objavljali dijaki srednjih šol v blokadi iz več mest v Srbiji in ki bi lahko postavili pod vprašaj začetek šolskega leta.

Na ta dan je namreč načrtovan pohod v spomin na tiste, ki so umrli v Novem Sadu, vendar podrobnosti in ura začetka še niso znane.

Srednjoškolci će 1. septembra održati komemorativnu šetnju: U pojedinim školama tražili da taj dan bude nenastavanhttps://t.co/lYTUB2MvLP — TV N1 Beograd (@n1srbija) August 25, 2025

V Deveti beograjski gimnaziji naj bi dijaki ravnatelju poslali elektronsko sporočilo, v katerem ga prosijo, da bi bil prvi šolski dan brez pouka za vse razen za prvošolce, ki vstopajo v srednjo šolo. Odgovora naj še ne bi prejeli.

V tem tednu naj bi po besedah Ene Grokanić, maturantke Šeste beograjske gimnazije, dorekli podrobnosti pohoda, pa tudi potek naslednjih protestov, o čemer nameravajo še pred začetkom šolskega leta obvestiti čim širšo javnost.

Dijake nameravajo podpreti tudi študenti v blokadi, vendar, kot pravijo, o protestu še niso bili uradno obveščeni. "Zagotovo jih bomo podprli, bodisi formalno bodisi neformalno, sploh ni pomembno," naj bi za portal Nova.rs dejal študent naravoslovno-matematične fakultete iz Novega Sada. Podobno naj bi podporo pohodu dijakov napovedali tudi drugi beograjski študenti.

Prav tako naj bi dijake podpirala večina profesorjev. Dijaki so zelo dobro seznanjeni z vsem, kar se dogaja v družbi, in jasno jim je, da se nismo odpovedali osnovni ideji in cilju, ki sta nas vodila doslej, pa naj bi glede napovedanega pohoda dejal eden od srednješolskih profesorjev iz Beograda.

Obvestilo o pohodu, ki je načrtovan za 1. september, se je znašlo na uradnih profilih številnih srednjih šol v blokadi.