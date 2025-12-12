Ben Sulajem ostaja na čelu Fie

Mohamed Ben Sulajem bo še naprej vodil Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia), potem ko je na skupščini v Taškentu kot edini kandidat dobil nov predsedniški mandat, so poročale tiskovne agencije, tudi francoska AFP in hrvaška Hina. Za 64-letnika iz Združenih arabskih emiratov bo to drugi štiriletni mandat na čelu Fie.

Sprva je bil med kandidati za predsednika tudi Američan Tim Mayer, ki pa je oktobra odstopil od kandidature, češ da statut Fie onemogoča kandidaturo komurkoli drugemu razen novemu-staremu predsedniku.

Dirkačica Laura Villars, ki ima francosko in švicarsko državljanstvo, je prav tako želela kandidirati za predsednico Fie in na pariškem sodišču iskala preložitev volitev. Na sodišču ji niso ugodili in odločili, da se lahko volitve izvedejo po načrtu.

Njena odvetniška ekipa pa meni, da obstaja možnost za to, da se pod vprašaj postavi legalnost volitev predsednika Fie na zaslišanju na pariškem sodišču, predvidenem za februar prihodnje leto.