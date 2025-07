Fia: Formula 1 do 2029 na osemvaljne motorje

Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem verjame, da bo formula 1 že leta 2029 uporabljala cenejše osemvaljne motorje. Nova pogonska enota, sicer še vedno z motorjem V6, naj bi prišla leta 2026, ko se bosta tovarniški ekipi Audija in Cadillaca pridružili tekmovanju.

Ben Sulajem ocenjuje, da se lahko elitna serija motošporta dogovori o cenejših motorjih, kar bi lahko v šport pritegnilo tudi druge nove ekipe, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"V8 prihaja," je v torek dejal za autosport.com. "Vodstvo formule 1 nas podpira, ekipe se zavedajo, da je to prava pot. Zelo sem optimističen."

V tekmovanju bo Audi prevzel mesta Sauberja, Cadillac pa bo 11. ekipa. FIA si želi 12., morda iz Kitajske.

"Ne gre samo za to, da bi to storili sami. To se nam mora izplačati. Ekipa mora dodati vrednost za ohranjanje poslovanja formule 1," je še dejal.

