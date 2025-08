Zmagovalec dramatične velike nagrade Madžarske, 14. letošnje dirke svetovnega prvenstva formule 1, je Lando Norris. Ponesrečili so se mu prvi zavoji dirke, a je s taktiko postanka manj premagal tekmece. S 13 krogov bolj obrabljenimi gumami je v zadnjih krogih za sabo zadržal vodilnega v prvenstvu Oscarja Piastrija. Krog pred koncem so ju milimetri ločili pred trčenjem. George Russell je osvojil tretje mesto, Charles Leclerc, ki je vodil v prvem delu dirke, pa je bil samo četrti in besen na svojo ekipo.

Po štartu je Charles Leclerc ostal vodilni. Foto: Reuters Običajno VN Madžarske na Hungaroringu ni posebej dramatična, a na ozki stezi s kratkimi ravninami je bilo letos drugače. Lando Norris (McLaren) je dobro potegnil s štarta, a ga je zaprl in na notranjo stran prvega zavoja potisnil Oscar Piastri (McLaren). Tako sta ga prehitela še George Russell (Mercedes) in Fernando Alonso (Aston Martin). Tako so za Britanca pri McLarnu izbrali tvegano taktiko postanka manj. In mu je uspela! Čeprav je bil v zadnjih krogih s 13 krogov bolj obrabljenimi pnevmatikami počasnejši od Avstralca v enakem dirkalniku. Piastri, ki še naprej vodi v prvenstvu, je v zadnjih krogih poskušal z napadi, a neuspešno. V predzadnjem krogu je v prvi zavoj pozno zaviral, blokirale so mu pnevmatike in komaj je rešil trčenje. McLaren je tako prišel do sedme dvojne zmage letos, četrte zaporedne. Za Norrisa je to deveta zmaga v formuli 1.

V zadnji tretjini dirke se je ta povsem podrla Charlesu Leclercu. Foto: Reuters Prvi del dirke je bil v vodstvu Leclerc in zdelo se je, da mu McLarna nista kos. Po drugem postanku v boksih, ko so mu očitno še spremenili nekaj nastavitev, pa je začel dirkati občutno počasneje. Ko ga je prehitel Piastri, je znorel prek radijske zveze: "Dirkalnik je zdaj nevozen, izgubili bomo še stopničke." In so jih res, prehitel ga je še Russell. V zadnjih 20 krogih je izgubil kar 40 sekund v primerjavi s prvima dvema McLarnoma.

VN Madžarske, Hungaroring:



1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren) +0,7

3. George Russell (Mercedes) +21,9

4. Charles Leclerc (Ferrari) +42,5

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +59,0

6. Gabriel Bortoleto (Sauber) +66,1

7. Lance Stroll (Aston Martin) +68,1

8. Liam Lawson (Racing Bulls) +69,4

9. Max Verstappen (Red Bull) +72,6

10. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +1 krog

11. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1 krog

12. Lewis Hamilton (Ferrari) +1 krog

13. Nico Hülkenberg (Sauber) +1 krog

14. Carlos Sainz (Williams) +1 krog

15. Alex Albon (Williams) +1 krog

16. Esteban Ocon (Haas) +1 krog

17. Juki Cunoda (Red Bull) +1 krog

18. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog

19. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

Odstop: Oliver Bearman (Haas)

Norris ima zdaj devet točk zaostanka za Piastrijem. Foto: Reuters Nekaj dni po svojem 44 rojstnem dnevu je do petega mesta pridirkal Alonso, njegov varovanec novinec Gabriel Bortoleto (Sauber) je končal na šestem mestu. Tudi Lance Stroll (Aston Martin) in Liam Lawson (Racing Bulls) sta s sedmim in osmim mestom dosegla več od pričakovanj. Po dveh dirkah pri Red Bullu odpuščeni Lawson je bil tako celo najboljši od četverice Red Bullovih dirkačev. Max Verstappen (Red Bull) je bil prvič letos nekonkurenčen za stopničke, na devetem mestu je zaostal več kot 70 sekund, kot zadnji manj kot krog. Samo 12. je bil Lewis Hamilton (Ferrari).

Prvenstvo se bo nadaljevalo zadnji konec tedna v avgustu z veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu. Dirkači zdaj za krajši čas odhajajo na počitnice.