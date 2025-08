Charles Leclerc je bil še sredi dirke na dobri poti do prve zmage letos in devete v formuli 1. Foto: Reuters Charles Leclerc (Ferrari) je bil po prvem štartnem položaju na poti do prve zmage sezone, devete v formuli 1, ko je njegov dirkalnik po drugem postanku postal nevozen, skoraj dve sekundi na krog počasnejši. Jezno radijsko sporočilo ekipi je bilo razumeti, kot da so nekaj spremenili na dirkalniku ob postanku. "Morali bi me poslušati. Našel bi drug način, da rešimo te težave. Zdaj pa je dirkalnik nevozen. Nevozen. Čudež bo, če končam na stopničkah." Res ni, ob Landu Norrisu in Oscarju Piastriju (oba McLaren) ga je prehitel še George Russell (Mercedes).

Leclerc: Besede moram vzeti nazaj

Monačan se je po dirki ekipi opravičil za izbruh. "Besede moram vzeti nazaj. Mislil sem, da je vzrok za težave nekaj drugega. A je šlo za napako na šasiji in ne bi mogli ukrepati drugače. Težave sem začutil okoli 40. kroga, nato pa je bilo iz kroga v krog slabše. Na koncu sem bil dve sekundi na krog počasnejši. Dirkalnik je bil nevozen. Zelo sem razočaran, kaj takega se ne bi smelo zgoditi. Mislim, da smo imeli tu edino priložnost letos za zmago." Kaj točno se je zgodilo, ni znal razložiti niti šef ekipe Frederic Vasseur. "To bomo morali raziskati. Ali je bilo kaj zlomljenega na stranici šasije ali kaj podobnega. V določenem trenutku smo mislili, da dirke sploh ne bo mogel končati. Srečni smo, da je bil vsaj četrti."

Hamilton: Nikar me ne odpišite

Lewis Hamilton je frustriran, ni pa ostal brez motivacije, je zatrdil šef Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur. Foto: Reuters Frustriran, ker se je sam počutil nesposobnega, je bil že po kvalifikacijah Lewis Hamilton (Ferrari). Z 12. mestom je na dirki ostal celo brez točk. "Za mano je zelo težek konec tedna, treba ga je pozabiti. Ni nam uspelo narediti koraka naprej, a sem vsem v ekipi hvaležen za trud. Zdaj je pred nami poletni odmor. Izkoristil ga bom za počitek, da napolnim baterije in se vrnem močnejši. Nisem, kjer bi rad bil, a boja ni konec. Nikar me ne odpišite." Svetovno prvenstvo formule 1 se z veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu nadaljuje zadnji avgustovski konec tedna.

Razočaranje pri Ferrariju, veselje in ponos pa na Hungaroringu pri McLarnu. Šele drugič v zgodovini so dosegli štiri zaporedne dvojne zmage (prvič Alain Prost in Ayrton Senna leta 1988). Norris je ekipi pripeljal 200. zmago v formuli 1, več jih ima le Ferrari. Kar 13 zmag so dosegli na Hungaroringu, daleč največ med vsemi ekipami.