Na drugi veliki nagradi sezone je Hamilton z zmago na šprinterski dirki šokiral še sebe. A pozneje mu ni več šlo tako dobro. Foto: Reuters Lewis Hamilton je po 12 letih z Mercedesom potreboval nov izziv. V zadnjih treh sezonah s srebrno puščico je zmagal samo dvakrat, pred tem je osvojil šest od svojih sedmih naslovov prvaka. Star 40 let se je pridružil legendarnemu Ferrariju, da bi mu pomagal nazaj na pota stare slave. Zadnji Ferrarijev prvak je bil Kimi Räikkönen pred 18 leti. A naloga se je izkazala za vse prej kot lahko: drugačen način dela, novi ljudje, drugačen dirkalnik, predvsem pa dirkalnik, ki ni konkurenčen za zmage. Po 13 dirkah je šesti v skupnem seštevku, tudi za ekipnim kolegom Charlesom Leclercom, ki je bil na večini dirk hitrejši. Monačan ima pet uvrstitev na zmagovalni balkon, Britanec boljši kot četrti še ni bil (to mu je uspelo trikrat, tudi v Silverstonu). Edini svetel trenutek sezone je bila zmaga na šprinterski dirki v Šanghaju.

"Ni šlo na vseh področjih gladko. Bila je prava bitka."

V pogovoru za Sky Sports je Hamilton pred nedeljsko veliko nagrado Madžarske prvič zelo odkrito spregovoril, da mu ni lahko. "Ta sezona je zagotovo ena najbolj napetih, že s samega vidika dela. Moral sem se vključiti v novo kulturo, v novo ekipo. Ni šlo na vseh področjih gladko. Bila je prava bitka." In zato po dirki na Hungaroringu načrtuje počitnice brez misli na formulo 1. "Vsekakor moram stran, da napolnim baterije. Rad bi bil med otroki, se smejal, sprostil. Prepričan sem, da bo tudi nekaj solz, a mislim, da je to povsem zdravo."

Najbližje zmagovalnemu balkonu je bil na domači dirki v Silverstonu, a je vse presenetil Nico Hülkenberg s Sauberjem. Foto: Reuters

"Rad sem v rdečem. Rad delam z ekipo."

Lewis Hamilton je bil v petek na prostih treningih na Hungaroringu, kjer bo v nedeljo 14. dirka sezone, peti in šesti. Foto: Reuters A to še ne pomeni, da obžaluje odločitev ali da ima dovolj dirkaške kariere. "Še vedno sem navdušen za dirke. Rad delam, kar delam. Rad sem v rdečem. Rad delam z ekipo. Verjamem v to ekipo. To je težko razložiti. Tako je bilo že s prejšnjo ekipo. Sčasoma se res navežeš. Že zdaj vidim strast, ki jo imajo vsi v ekipi, in to mi je res všeč. Sam bi rad čim več prispeval. Seveda moram največ narediti na stezi, kar mi vedno ne uspeva. A lahko pomagam tudi v zakulisju. Vidim, da lahko marsikaj še izboljšamo." Dodaja, da vsi v ekipi, v tovarni potrebujejo počitnice. "Uživali bodo s svojimi družinami in vsi se bomo vrnili polni energije."