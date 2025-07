Verstappen in Hamilton udarila po direktorju dirke v Spaju

Spregovorila sta najuspešnejša dirkača v karavani formule 1, Lewis Hamilton in Max Verstappen, in izrazila mnenje, da je bil zamik VN Belgije za skoraj uro in pol nesmiseln in slaba reklama za formulo 1. "Če ne vidiš pred seboj, pač dvigneš nogo s plina," je bil oster aktualni svetovni prvak, sedemkratni prvak pa je dodal: "Kričal sem, naj že začnemo z dirko, da smo pripravljeni. Pa so kar zavlačevali. Mislim, da so malo pretiravali."

13. dirko sezone je dobil Oscar Piastri, McLarnov uspeh je z drugim mestom dopolnil Lando Norris. Tretji je bil Charlec Leclerc. Foto: Reuters Uro in pol čakanja na štart dirke formule 1 v Spaju je razjezilo številne navijače in tudi nekaj dirkačev. Upravičeno. Dež ni padal tako močno, vode ni bilo toliko na stezi. Previdnost zaradi slabše vidljivosti je bila res pretirana. V starih časih so dirkali v precej močnejših nalivih. Skrb za varnost je danes očitno pomembnejša od športnih bojev. Dirkati so začeli šele, ko je bila steza že napol suha, s pnevmatikami "intermediate". Zakaj torej sploh imajo dežne pnevmatike? Če bi štartali uro prej, bi bila dirka zagotovo zanimivejša, bolj nepredvidljiva in morebiti tudi z drugačnim rezultatom, ki bi gledalce precej bolj navdušil, kot jih je nedavno tretje mesto Nica Hülkenberga (Sauber) v Silverstonu.

Verstappen: Danes smo šli v drug ekstrem

Več kot uro so sušili stezo. Foto: Reuters A prav dirka iz Silverstona, ko so se nekateri dirkači pritoževali, da so dirkali prehitro, ko je bila vidljivost zaradi dvigajoče se vode še zelo slaba, naj bi botrovala preveliki previdnosti zdaj v Spaju. "Res smo po Silverstonu govorili o tem, da je treba biti z odločitvami previdnejši, a danes smo šli v drug ekstrem," je bil po 13. dirki sezone kritičen aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki je osvojil četrto mesto. Dirkalnik so mu nastavili za mokro stezo, nato pa so večji del dirkali na suhi in tako ni mogel zares napasti niti Charlesa Leclerca (Ferrari) za tretje mesto. "Imeli smo napačne nastavitve dirkalnika, saj nam niso pustili dirkati. Na gumah za suho stezo sem bil na ravninah zato prepočasen."

"Če ne vidiš pred seboj, pač dvigneš nogo s plina"

Verstappen velja za dobrega dirkača na mokrih stezah. Prepričan je, da bi lahko štartali že ob predvidenem času. "Med prvim in petim zavojem je bilo takrat res nekaj vode, a če bi odpeljali dva kroga za varnostnim avtomobilom, bi bilo že vse v redu. Preostali del steze pa je bil tako ali tako v redu. Po nekaj krogih bi bilo pa sploh vse v redu. Če ne vidiš pred seboj, pač dvigneš nogo s plina." A se je vodstvo dirke odločilo za štart uro in 20 minut pozneje in po štirih krogih za varnostnim avtomobilom. "Potem bi bilo že bolje, da bi počakali še malo in bi začeli dirko s pnevmatikami za suho stezo. To danes ni bila dirka v mokrem. Res škoda za vse. Na tak način klasičnih deževnih dirk ne bo več."

Hamilton: Kričal sem, naj že začnemo dirko

Tudi Lewis Hamilton je želel, da bi z dirko začeli prej. Foto: Reuters

Ne le zmagovalec 65 dirk in štirikratni svetovni prvak, za dirkanje v mokrem je bil tudi najuspešnejši dirkač vseh časov Lewis Hamilton (Ferrari), ki je po 18. štartnem mestu končal na sedmem. Zmagovalec rekordnih 105 dirk in sedemkratni prvak je po dirki povedal: "Užival sem, ko sem se prebijal naprej. Smo pa dirko začeli malo prepozno. Kričal sem, naj jo že začnemo, da smo pripravljeni. Pa so kar zavlačevali. Mislim, da so malo pretiravali, ker smo jim po prejšnji dirki rekli, da so prehitro ponovno začeli z dirko, ko je bila tako slaba vidljivost. Zdaj pa smo začeli prepozno. Pa tudi leteči štart ni bil potreben. Brez težav bi dirko začeli s stoječim štartom. V prvem zavoju je bila linija skoraj povsem suha."

Sainz: V Spaju je zaradi zgodovine te steze bolje biti previden

Steza sploh ni bila tako zelo mokra. Foto: Reuters Vodstvo dirke je podprl Carlos Sainz (Williams) in spomnil na zgodovino dirkanja v Spa-Francorchampu, kjer smo že videli smrtne žrtve. Nazadnje je tu umrl v eni od nižjih serij formul Dilano van't Hoff pred dvema letoma. "Na običajnem dirkališču bi morda res lahko štartali pet ali deset minut prej, v Spaju pa je zaradi zgodovine te steze bolje biti previden, kot da nam je pozneje žal," je poudaril Sainz. "Videli ste lahko celotno dirko, kar je bilo v redu. Varna odločilen. Spoštovanje direktorju dirke, ki nam je že po Silverstonu dejal, da bo odslej ravnal previdnejše. In to je tudi storil." Odločitev direktorja Ruija Marquesa je pozdravil tudi Pierre Gasly (Alpine), ki je v Spaju pred šestimi leti v tragični nesreči izgubil prijatelja Anthoina Huberta.