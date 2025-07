Zvit načrt, da je Verstappen na šprintu premagal McLarna

Po Kitajski in Miamiju so tretji letošnji šprint v svetovnem prvenstvu formule 1 odpeljali v Belgiji na kultni progi Spa-Francorchamps. Petnajst krogov dolgo sobotno dirko je dobil aktualni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki je z drugače nastavljenih dirkalnikom ukanil McLarnove ekipo. Oscar Piastri je bil po prvem štartnem mestu drugi, Lando Norris pa tretji. Kvalifikacije za osrednjo nedeljsko dirko sledijo ob 16. uri.

Bitka za osem točk, za zmago na šprinterski dirki v Belgiji, je pokazala, da McLaren ni tako močan, kot se je zdelo po petkovih kvalifikacijah, ki jih je Oscar Piastri (McLaren) dobil z veliko prednostjo. Pri Red Bullu so namreč Maxu Verstappnu nastavili dirkalnik za dolgi ravnini v prvem in zadnjem sektorju in tako je Avstralca prehitel že v prvem krogu na koncu prve dolge ravnine. McLaren je imel dirkalnik nastavljen tako, da je bil hitrejši v drugem bolj zavitem sektorju. Tam se je Piastri približal, a tam pač ni pravih možnosti za prehitevanje. Na enak način je v prvem krogu za tretje mesto Charles Leclerc (Ferrari) prehitel Landa Norrisa (McLaren), a Britanec je nekaj krogov pozneje tretje mesto dobil nazaj.

Max Verstappen je dosegel 12. šprintersko zmago. Noben od preostalih dirkačev nima več kot dve. S karirasto zastavo je pomagal Thibault Courtois, belgijski nogometni vratar madridskega Reala. Foto: Reuters Na McLarnu pnevmatike zdržijo dlje kot na Red Bullu, tako sta se v zadnjih krogih Piastri in Norris povsem približala Verstappnu, a ga na ravninah vseeno nista mogla napasti in vrstni red se ni spremenil. Četrti Leclerc je z njimi zaostal več kot 10 sekund. Podobno kot pri McLarnu so dirkalnik za dolge ravnine nastavili pri Haasu in zato Esteban Ocon in Oliver Bearman osvojila peto in sedmo mesto, kar je več od potenciala njunega dirkalnika. Po ponesrečenih kvalifikacijah so bili daleč od točk, ki jih na šprintu dobi prva osmerica, Mercedesova dirkača in Lewis Hamilton (Ferrari).

VN Belgije, šprint:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Puastri (McLaren) +0,7

3. Lando Norris (McLaren) +1,4

4. Charles Leclerc (Ferrari) +10,1

5. Esteban Ocon (Haas) +13,8

6. Carlos Sainz (Williams) +14,9

7. Oliver Bearman (Haas) +18,6

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) +19,1

9. Gabriel Bortoleto (Sauber) +22,1

10. Liam Lawson (Racing Bulls) +22,9

11. Juki Cunoda (Red Bull) +24,5

12. George Russell (Mercedes) +25,9

13. Lance Stroll (Aston Martin) +26,5

14. Fernando Alonso (Aston Martin) +29,0

15. Lewis Hamilton (Ferrari) +30,1

16. Alex Albon (Williams) +30,9

17. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +31,9

18. Nico Hülkenberg (Sauber) +32,8

19. Franco Colapinto (Alpine) +38,0

Odstop: Pierre Gasly (Alpine)

Za zdaj dirkaški konec tedna v belgijskih Ardenih mineva brez padavin, ki so bile napovedane in so tu zelo pogoste. Glavni del dirkanja v Spaju šele sledi. V soboto ob 16. uri so na sporedu kvalifikacije za osrednjo dirko. Ta, v dolžini 44 krogov, bo v nedeljo ob 15.00, ko je verjetnost dežja precej večja. Takrat bodo v enačbi še postanki in podobna taktika kot v soboto za Verstappnovo zmago ne bo dovolj. Seveda pa lahko tudi McLaren drugače nastavi dirkalnik.