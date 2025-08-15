Kaj se dogaja s Kevinom Kamplom?

Poletnih počitnic je konec tudi za nemške nogometne klube. Ta konec tedna bodo vstopili v novo sezono na že tradicionalen način. Prvak (Bayern) in pokalni zmagovalec (Stuttgart) se bosta v soboto spopadla za superpokalno lovoriko, vse preostale (naj)boljše nemške klube pa čakajo uvodni pokalni izzivi. Na delu bo tudi nekaj slovenskih nogometašev, med katerimi velja izpostaviti, kako 34-letni Kevin Kampl najverjetneje ne bo zaigral za Leipzig. Pod vodstvom novega trenerja Oleja Wernerja še ni dobil priložnosti za nastop, tako da bi lahko poleti celo zapustil rdeče bike. Leipzig bi tako lahko ostal brez Slovencev, saj se je nedavno v enem najodmevnejših letošnjih prestopov Benjamin Šeško preselil k Manchester Unitedu.

Začenja se nova sezona nemškega pokalnega tekmovanja, v katerem brani naslov Stuttgart. Tega čaka v soboto superpokalni spopad s prvakom Bayernom, tako da bosta omenjena nemška velikana odigrala uvodni krog pokalnega tekmovanja pozneje od preostalih. Stuttgart bo 26. avgusta gostoval pri Eintrachtu v Braunschweigu, Bayern pa dan pozneje pri Wehen Wiesbadnu, za katerega je še ne tako dolgo igral vroči napadalec Celja Franko Kovačević.

V nemškem pokalnem tekmovanju se bo preizkusilo pet klubov s slovenskimi nogometaši. Edini, ki bi lahko v tej sezoni nastopal v elitni bundesligi, je Kevin Kampl. Štiriintridesetletni veteran za zdaj še vztraja pri Leipzigu, čeprav pod vodstvom novega trenerja Oleja Wernerja ni zaigral na nobeni izmed štirih pripravljalnih tekem. Njegova prihodnost pri rdečih bikih je tako vprašljiva, podobno velja še za nekaj njegovih soigralcev (Amadou Haidara, Lukas Klostermann, Timo Werner, Andre Silva in Eljif Elmas), ki jih za zdaj novi trener ne vidi v klubski viziji in bi se lahko odpravili drugam.

Benjamin Šeško po dveh letih ne nosi več dresa Leipziga. Foto: Guliverimage

Leipzig bo v soboto gostoval pri četrtoligašu Sandhausenu, to pa bo tudi po dveh letih prvi pokalni dvoboj rdečih bikov, na katerem ne bo Benjamina Šeška. Radečan je zapustil rdeče bike in se odpravil na Otok k angleškemu velikanu Manchester Unitedu.

Kenan Fatkić v soboto proti Mainzu

Kenan Fatkić je nekdanji mladi slovenski reprezentant. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V drugi nemški ligi bosta v sezoni 2025/26 nastopila dva slovenska legionarja. To sta David Zec (Holstein Kiel), ki je pred kratkim izpadel iz elitne druščine, v pokalni uverturi pa bo v nedeljo gostoval pri Homburgu, in Aljaž Casar (Dynamo Dresden), ki se bo v ponedeljek udaril z Mainzom.

V nemškem pokalu bosta nastopila tudi Slovenca, ki branita barve nemških tretjeligašev. To sta Kenan Fatkić (Hansa Rostock), ki se je vrsto let dokazoval v Švici, zdaj pa se je preselil v Nemčijo. Žreb mu je v prvem krogu, dvoboj bo v soboto, namenil Hoffenheim. V tretji nemški ligi se bo dokazoval tudi Jaka Čuber Potočnik (Rot-Weiss Essen) kot posojen nogometaš prvoligaša Kölna. V ponedeljek ga čaka porurski spektakel, saj prihaja v goste Borussia Dortmund.

