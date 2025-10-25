Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Pe. M., Š. L.

Sobota,
25. 10. 2025,
16.56

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,96

Natisni članek

Natisni članek
Parma Tjaš Begić Roma Atalanta Juventus Inter Sandi Lovrič Udinese Napoli AC Milan italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Sobota, 25. 10. 2025, 16.56

24 minut

Italijansko prvenstvo, osmi krog

Lovrić na klopi pospremil zmago, Begić pa remi. Ob 18. uri derbi v Neaplju.

Avtorji:
S. K., Pe. M., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,96
Sandi Lovrić, Udinese - Verona | Sandi Lovrić je zmago Udineseja pospremil na klopi. | Foto Guliverimage

Sandi Lovrić je zmago Udineseja pospremil na klopi.

Foto: Guliverimage

V osmem krogu italijanskega prvenstva je Parma Tjaša Begića remizirala s Comom (0:0), Udinese Sandija Lovrića pa je s 3:2 premagal Lecce. Oba legionarja sta tekmi pospremila na klopi za rezervne igralce. Sobota bo ob 18. uri postregla tudi z velikim derbijem med Napolijem in Interjem. Že za uvod je AC Milan v petek na San Siru gostil zadnjo Piso. Ta je na sedmih tekmah zbrala le tri točke oziroma kar 13 manj od vodilnih Milančanov, a je skorajda pripravila prvovrstno senzacijo. V 86. minuti je Pisa namreč vodila z 2:1, točko domačim in z njo nekaj ugleda pa sta v sodnikovem dodatku rešila Luka Modrić in Zachary Athekame.

Italijansko prvenstvo, osmi krog:

Sobota, 25. oktober:

Napoli in Inter sta na zadnjih treh tekmah serie A remizirala z 1:1, kar je toliko remijev kot na prejšnjih 12 tekmah (dve zmagi Napolija in sedem Interja). Ekipi v tem tekmovanju še nikoli nista delili plena na štirih zaporednih tekmah. Napoli je na domačem terenu v italijanskem prvenstvu neporažen od poraza proti Laziu 8. decembra 2024 in je od takrat zmagal na 11 od 14 domačih tekem, vključno s prvimi tremi tekmami tekoče sezone. Je pa izgubil dve od zadnjih treh tekem serie A (ena zmaga), prav toliko kot na prejšnjih 31 tekmah (20 zmag in devet porazov).

Napoli bo gostil Inter. | Foto: Reuters Napoli bo gostil Inter. Foto: Reuters

Potem ko je avgusta in septembra izgubil dve tekmi domačega prvenstva proti Udineseju in Juventusu, je Inter zmagal na zadnjih štirih ligaških tekmah. Med ekipami v petih najboljših evropskih ligah imata le Bayern München (sedem) in Marseille (pet) daljši niz zmag v trenutnih tekmovanjih kot Nerazzurri, ki ima štiri, tako kot Stuttgart.

Krog bosta v nedeljo zvečer sklenila Lazio in Juventus, ki je med tednom v ligi prvakov z 0:1 klonil proti Real Madridu.

Milan je prišel do točke. | Foto: Reuters Milan je prišel do točke. Foto: Reuters Milan rešil točko

Vodilni klub Serie A AC Milan je v petek doma pričakal zadnjeuvrščeno Piso. Tekma se je začela po pričakovanjih domačih navijačev, ko je rdeče-črne v sedmi minuti v vodstvo popeljal Rafael Leao, a potem se je gostiteljem ustavilo. Pisa je 26 minutah drugega polčasa z zadetkoma Juana Cuadrada (11m) in M'Bala Nzole pripravila preobrat, dišalo je že po prvovrstni senzaciji, a sta Milanu točko rešila Luka Modrić z imenitno podajo ter Zachary Athekame z izvrstnim strelom v tretji minuti sodnikovega dodatka. Milan ostaja na vrhu, a ima zdaj le dve točki prednosti pred Interjem, Napolijem in Romo. Pisa se je s točko dvignila z dna na 18. mesto.  

Dominik Szoboszlai
Sportal Veličasten preobrat Liverpoola, blestela tudi Bayern in Chelsea

Italijansko prvenstvo, osmi krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

5 – Orsolini (Bologna)
– Paz (Como), Pulisic (Milan)
– Bonny (Inter), Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), De Bruyne (Napoli), Leao (Milan), Martinez (Inter), Simeone (Torino), Soule (Roma), Thuram (Inter)
...

Arsenal Atletico Jan Oblak
Sportal Oblakov soigralec opisal razpad sistema

Parma Tjaš Begić Roma Atalanta Juventus Inter Sandi Lovrič Udinese Napoli AC Milan italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.