Lovrić na klopi pospremil zmago, Begić pa remi. Ob 18. uri derbi v Neaplju.

V osmem krogu italijanskega prvenstva je Parma Tjaša Begića remizirala s Comom (0:0), Udinese Sandija Lovrića pa je s 3:2 premagal Lecce. Oba legionarja sta tekmi pospremila na klopi za rezervne igralce. Sobota bo ob 18. uri postregla tudi z velikim derbijem med Napolijem in Interjem. Že za uvod je AC Milan v petek na San Siru gostil zadnjo Piso. Ta je na sedmih tekmah zbrala le tri točke oziroma kar 13 manj od vodilnih Milančanov, a je skorajda pripravila prvovrstno senzacijo. V 86. minuti je Pisa namreč vodila z 2:1, točko domačim in z njo nekaj ugleda pa sta v sodnikovem dodatku rešila Luka Modrić in Zachary Athekame.

Napoli in Inter sta na zadnjih treh tekmah serie A remizirala z 1:1, kar je toliko remijev kot na prejšnjih 12 tekmah (dve zmagi Napolija in sedem Interja). Ekipi v tem tekmovanju še nikoli nista delili plena na štirih zaporednih tekmah. Napoli je na domačem terenu v italijanskem prvenstvu neporažen od poraza proti Laziu 8. decembra 2024 in je od takrat zmagal na 11 od 14 domačih tekem, vključno s prvimi tremi tekmami tekoče sezone. Je pa izgubil dve od zadnjih treh tekem serie A (ena zmaga), prav toliko kot na prejšnjih 31 tekmah (20 zmag in devet porazov).

Napoli bo gostil Inter. Foto: Reuters

Potem ko je avgusta in septembra izgubil dve tekmi domačega prvenstva proti Udineseju in Juventusu, je Inter zmagal na zadnjih štirih ligaških tekmah. Med ekipami v petih najboljših evropskih ligah imata le Bayern München (sedem) in Marseille (pet) daljši niz zmag v trenutnih tekmovanjih kot Nerazzurri, ki ima štiri, tako kot Stuttgart.

Krog bosta v nedeljo zvečer sklenila Lazio in Juventus, ki je med tednom v ligi prvakov z 0:1 klonil proti Real Madridu.

Milan je prišel do točke. Foto: Reuters

Vodilni klub Serie A AC Milan je v petek doma pričakal zadnjeuvrščeno Piso. Tekma se je začela po pričakovanjih domačih navijačev, ko je rdeče-črne v sedmi minuti v vodstvo popeljal Rafael Leao, a potem se je gostiteljem ustavilo. Pisa je 26 minutah drugega polčasa z zadetkoma Juana Cuadrada (11m) in M'Bala Nzole pripravila preobrat, dišalo je že po prvovrstni senzaciji, a sta Milanu točko rešila Luka Modrić z imenitno podajo ter Zachary Athekame z izvrstnim strelom v tretji minuti sodnikovega dodatka. Milan ostaja na vrhu, a ima zdaj le dve točki prednosti pred Interjem, Napolijem in Romo. Pisa se je s točko dvignila z dna na 18. mesto.

