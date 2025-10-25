Sobota, 25. 10. 2025, 16.56
Italijansko prvenstvo, osmi krog
Lovrić na klopi pospremil zmago, Begić pa remi. Ob 18. uri derbi v Neaplju.
V osmem krogu italijanskega prvenstva je Parma Tjaša Begića remizirala s Comom (0:0), Udinese Sandija Lovrića pa je s 3:2 premagal Lecce. Oba legionarja sta tekmi pospremila na klopi za rezervne igralce. Sobota bo ob 18. uri postregla tudi z velikim derbijem med Napolijem in Interjem. Že za uvod je AC Milan v petek na San Siru gostil zadnjo Piso. Ta je na sedmih tekmah zbrala le tri točke oziroma kar 13 manj od vodilnih Milančanov, a je skorajda pripravila prvovrstno senzacijo. V 86. minuti je Pisa namreč vodila z 2:1, točko domačim in z njo nekaj ugleda pa sta v sodnikovem dodatku rešila Luka Modrić in Zachary Athekame.
Sobota, 25. oktober:
Napoli in Inter sta na zadnjih treh tekmah serie A remizirala z 1:1, kar je toliko remijev kot na prejšnjih 12 tekmah (dve zmagi Napolija in sedem Interja). Ekipi v tem tekmovanju še nikoli nista delili plena na štirih zaporednih tekmah. Napoli je na domačem terenu v italijanskem prvenstvu neporažen od poraza proti Laziu 8. decembra 2024 in je od takrat zmagal na 11 od 14 domačih tekem, vključno s prvimi tremi tekmami tekoče sezone. Je pa izgubil dve od zadnjih treh tekem serie A (ena zmaga), prav toliko kot na prejšnjih 31 tekmah (20 zmag in devet porazov).
Napoli bo gostil Inter.
Potem ko je avgusta in septembra izgubil dve tekmi domačega prvenstva proti Udineseju in Juventusu, je Inter zmagal na zadnjih štirih ligaških tekmah. Med ekipami v petih najboljših evropskih ligah imata le Bayern München (sedem) in Marseille (pet) daljši niz zmag v trenutnih tekmovanjih kot Nerazzurri, ki ima štiri, tako kot Stuttgart.
Krog bosta v nedeljo zvečer sklenila Lazio in Juventus, ki je med tednom v ligi prvakov z 0:1 klonil proti Real Madridu.
Milan je prišel do točke.
Vodilni klub Serie A AC Milan je v petek doma pričakal zadnjeuvrščeno Piso. Tekma se je začela po pričakovanjih domačih navijačev, ko je rdeče-črne v sedmi minuti v vodstvo popeljal Rafael Leao, a potem se je gostiteljem ustavilo. Pisa je 26 minutah drugega polčasa z zadetkoma Juana Cuadrada (11m) in M'Bala Nzole pripravila preobrat, dišalo je že po prvovrstni senzaciji, a sta Milanu točko rešila Luka Modrić z imenitno podajo ter Zachary Athekame z izvrstnim strelom v tretji minuti sodnikovega dodatka. Milan ostaja na vrhu, a ima zdaj le dve točki prednosti pred Interjem, Napolijem in Romo. Pisa se je s točko dvignila z dna na 18. mesto.
Petek, 24. oktober:
