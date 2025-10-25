Cedevita Olimpija po velikem preobratu in podaljšku do zmage v Sarajevu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtem krogu lige ABA na gostovanju pri Bosni uprizorili velik preobrat in po podaljšku s 96:92 prišli do tretje zmage v tem tekmovanju, prve gostujoče. Prvo ime ob zmagi je bil z 28 točkami Aleksej Nikolić, Thomas Kennedy je vpisal dvojni dvojček (17 točk, 10 skokov). Krko v nedeljo čaka težka preizkušnja proti evroligaškemu Dubaju s Klemnom Prepeličem. Ilirija je v tem krogu prosta.

Split Zorana Dragića je že v času sobotnega kosila s 87:80 premagal Cluj-Napoco, Dragić je v dobrih 32 minutah igre dosegel pet točk, dodal še skok in tri asistence.

Mego z Urbanom Krofličem čaka gostovanje pri Crveni zvezdi. Studentski centar, ki ga je v tem tednu okrepil Matic Rebec, se bo srečal z Igokeo. Gregor Glas se bo z Dunajem v nedeljo zoperstavil Budućnosti, ki jo vodi Andrej Žakelj. Borac Žige Dimca pa se bo mudil v Beogradu pri Partizanu.

Liga ABA, 4. krog:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Lestvica: