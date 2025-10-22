Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Rebec novi član Studentskega centra

Zlati slovenski reprezentant Matic Rebec odhaja v Črno goro

Luka Dončić in Matic Rebec | Matic Rebec je leta 2017 pomagal Sloveniji do evropskega naslova. | Foto Vid Ponikvar

Matic Rebec je leta 2017 pomagal Sloveniji do evropskega naslova.

Foto: Vid Ponikvar

Zlati slovenski reprezentant Matic Rebec je postal novi član Studentskega centra iz Podgorice, ki je ligo Aba začel z izkupičkom 1-2.

"Matic ima bogate izkušnje z igranjem v ligi Aba, kjer je s svojo kakovostjo in profesionalnim odnosom pustil velik pečat. Znan je po svoji energiji, dobrim metom in natančnimi podajami," je zapisala liga Aba v sporočilu za javnost.

Matic Rebec je v karieri med drugimi nosil dres Helios Suns, Rogaške, Krke Novo mesto, Primorske, Krasnojarska, Cibone, Ravenne, Cedevite Olimpije, nazadnje pa je bil igral za FMP, kitajsko ekipo iz Nanjinga in Nižni Novgorod.

Tridesetletni organizator igre je bil 2017 član slovenske reprezentance, ki je na evropskem prvenstvu v Istanbulu osvojila zlato medaljo.

ABA liga: Crvena zvezda - Ilirija
Sportal Ilirija brez strahospoštovanja, a je bila Crvena zvezda premočna
