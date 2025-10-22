Zlati slovenski reprezentant Matic Rebec je postal novi član Studentskega centra iz Podgorice, ki je ligo Aba začel z izkupičkom 1-2.

"Matic ima bogate izkušnje z igranjem v ligi Aba, kjer je s svojo kakovostjo in profesionalnim odnosom pustil velik pečat. Znan je po svoji energiji, dobrim metom in natančnimi podajami," je zapisala liga Aba v sporočilu za javnost.

Košarkaški klub SC Derby dobio je značajno pojačanje na poziciji plejmejkera — naš tim je pojačao iskusni slovenački reprezentativac Matic Rebec (1995, 181 cm). pic.twitter.com/lbqaS51nZb — KK SC Derby (@kkscderby) October 22, 2025

Matic Rebec je v karieri med drugimi nosil dres Helios Suns, Rogaške, Krke Novo mesto, Primorske, Krasnojarska, Cibone, Ravenne, Cedevite Olimpije, nazadnje pa je bil igral za FMP, kitajsko ekipo iz Nanjinga in Nižni Novgorod.

Tridesetletni organizator igre je bil 2017 član slovenske reprezentance, ki je na evropskem prvenstvu v Istanbulu osvojila zlato medaljo.