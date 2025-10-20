Ilirija brez strahospoštovanja, a je bila Crvena zvezda premočna

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretjem krogu lige ABA za drugo zmago visoko premagali Zadar, na domačem parketu v Stožicah so zmagali s 97:72. Zmaji so si lepo porazdelili točke, kar šest jih je doseglo dvomestno število točk. Največ, 16, jih je dosegel Umoja Gibson, dodal je še šest asistenc, J. Girard III je srečanje končal s 15 točkami, Ali Nikolić z 12. Drugi slovenski predstavnik Krka je v soboto gostoval pri Igokei in izgubil z 71:87. Novomeščani so vpisali še tretji poraz. Ilirija pa se je v ponedeljek mudila na izjemno zahtevnem gostovanju pri Crveni zvezdi. Slovitega tekmeca so se Ljubljančani lotili brez strahospoštovanja, a so Beograjčani potrdili vlogo velikega favorita in zmagali s 101:87.

Novinka v najmočnejši jadranski ligi Ilirija je v ponedeljek prestala prvo veliko gostovanje. V dvorani Aleksandar Nikolić v Beogradu se je soočila s slovito Crveno zvezdo, se ji v prvi četrtini sprva dobro upirala, nato pa so ji domači pobegnili in vodstva niso več izpustili iz rok. Ilirija je izgubila s 87:101 in tako po treh tekmah ostaja pri eni zmagi.

Ilirija je v prvi četrtini za trenutek povedla, nato pa doživela delni rezultat 18:0, ki je stvari hitro postavil na svoje mesto. Čeprav so se Ljubljančani v nadaljevanju približali na trojko zaostanka, so domači suvereno prišli do prve zmage v sezoni. V prvem krogu so sicer presenetljivo izgubili v Zadru.

Trener Stipe Modrić je v Beogradu priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem, sedem jih je zadelo vsaj en poskus za tri točke, med strelce se jih je vpisalo enajst, največ točk pa so dosegli Tim Tomažič (17 točk, met 7:7, 5 skokov, 4 podaje), Jerome Green (15 točk, trojke 3:5, 8 podaj), Edo Murić (13 točk, trojke 3:4, 6 skokov) in Robert Jurković (13 točk, trojke 3:6).

Olimpija še naprej izjemna

Ljubljančani nadaljujejo sanjski začetek sezone; na sedmih tekmah v treh različnih tekmovanjih so doživeli le en poraz. Tokrat je v Stožicah padel Zadar. Uvod je minil v vzponih in padcih obeh ekip. Ljubljančani so hitro povedli z 10:2, gostje pa so poskrbeli za preobrat in 1:13 minute pred koncem prve četrtine vodili z 19:14. Ljubljančani so poravnali, v drugi četrtini do polovice ušli na 38:27 in dvomestno prednost držali do menjave strani.

Zmaji so bruhali ogenj tudi po odmoru in pri vodstvu z 61:40 je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma. Vprašaje je bilo le, kakšna bo končna razlika. Pri vodstvu s 83:51 v zadnjem delu se je gostom obetala prava katastrofa.

Foto: Luka Kotnik

Kar šesterica Olimpijinih igralcev je tekmo končala z dvomestnim številom košev, s 16 točkami je bil najbolj razpoložen Umoya Adeyemi Gibson. Prav vsi domači košarkarji pa se tokrat vpisali med strelce. Za Zadar je Lovro Mazalin dosegel 15 točk.

Naporen ritem bo Cedevita Olimpija prihodnji teden nadaljevala z gostovanjema. Že v sredo bodo Ljubljančani v evropskem pokalu gostovali pri Bahcesehiru, v ligi Aba pa prihodnjo soboto pri Bosni v Sarajevu.

Krka ostaja brez zmage

Krka po tretjem nastopu v ligi Aba ostaja brez zmage. Po nesrečnem porazu v prejšnjem krogu proti Cluj-Napoci so Novomeščani tokrat pokleknili pri Igokei z 71:87.

Krka še čaka na prvo zmago. Foto: Igokea m:tel/Marija Vuruna Trener Krke Dejan Jakara je v Banjaluko odpeljal zgolj deset igralcev, ki so tekmeca vseh 40 minutah gledali v hrbet in so se morali od zmage posloviti na začetku drugega polčasa, ko je Igokea naredila delni izid 10:0 in po treh četrtinah ušla na 70:50.

Prvi strelec Krke je bil ameriški center Sukhmail Mathon s 14 točkami, po deset pa sta jih zbrala Victor Bailey in Urban Oman.

Dubaj Klemna Prepeliča je v nedeljo strl odpor Cluj-Napoce, legionar je v dobrih 24 minutah igre dosegel sedem točk, skok in dve asistenci. Split z Zoranom Dragićem je izgubil pri Studentskem centru, Dragić je v 19 minutah in pol dosegel 11 točk in dodal dva skoka.

Za uvod v tretji krog lige ABA je Dunaj Gregorja Glasa v petek z 88:81 premagal Mego Urbana Krofliča. Glas je bil ob zmagi z 20 točkami prvi strelec, Kroflič je ob porazu vpisal 13 točk.

Borac Žige Dimca je v tem krogu prost.

