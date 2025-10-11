Prvi poraz Cedevite Olimpije, Krka izgubila po podaljšku

V drugem krogu lige ABA je Cedevita Olimpija na izjemno zahtevnem gostovanju v Podgorici pri Budućnosti z Andrejem Žakljem klonila z 88:71 in zabeležila prvi poraz v sezoni. Krka je v Hali Tivoli, saj v dvorani Leona Štuklja po zadnji vremenski ujmi (še) ne morejo igrati, gostila novinca v jadranski druščini, Cluj-Napoco, in mu po podaljšku priznala premoč s 83:85. Ilirijo pa v nedeljo čaka domači obračun z Zadrom.

Čeprav je Cedevita Olimpija že v četrti minuti ostala brez trenerja Zvezdana Mitrovića, ki ga je sodnik Ilija Belošević zaradi ugovarjanja ekspresno izključil, ter si že hitro nabrala dvomestni zaostanek (31:17), se je z nepopustljivo igro vrnila v igro in na glavni odmor odšla z zgolj košem razlike. Od zmage se je poslovila na začetku drugega polčasa, ki ga je Budućnost odprla z delnim izidom 16:3 in vodstvom 16 točk.

Ljubljančani prve zmage Budućnosti v sezoni niso več ogrozili, saj so Črnogorci vladali pod obročema (skok 41:23) in s čvrsto obrambo preprečili, da bi se igralci Cedevite Olimpije preveč razigrali. Dvomestna sta bila le DJ Stewart s 13 točkami in Aleksej Nikolić z enajstimi.

Krka je izgubila po podaljšku. Foto: Aleš Fevžer

Krka za las prekratka

Košarkarji Krke so po dobri predstavi v uvodnem krogu lige Aba pri Partizanu tudi proti romunskemu novincu v regionalnem tekmovanju prikazali borbeno košarko, a na koncu znova ostali brez zmage. Cluj-Napoca je z obilico sreče po podaljšku zmagala 85:83. Krka je tekmo odigrala v ljubljanskem Tivoliju, saj je dvorana Leona Štuklja po poplavi sredi septembra še v fazi izsuševanja. Sanacija šolskega centra in dvorane, vredna 200.000 evrov, naj bi bila končana do konca decembra oziroma pred tekmo s Partizanom. Do tedaj bodo Novomeščani igrali v Tivoliju, tekmo z Dubajem 26. oktobra pa celo v Stožicah.

Krka je imela zmago praktično že v žepu, vendar je slabo odigrala tako končnico rednega dela kot podaljšek. V izdihljajih 40 minut, ko je gostom izenačenje na 77:77 z neverjetnim metom v zadnji sekundi napada prinesel Daron Russell, sta meta za zmago zgrešila Leon Šantelj (0 točk v 21 minutah) in Jan Rebec (trojke 0:11). Slednji je imel tudi v zaključku podaljška trojko za zmago.

Veliko bolj natančna z razdalje sta bila pri Krki Victor Bailey, ki je dosegel 29 točk (trojke 5:8), ter Žak Smrekar, ki je zbral 21 točk (trojke 3:6, 9 skokov). Dvajset točk in deset skokov je dodal Sukhmail Mathon.

V soboto neuspešna tudi legionarja

Gregor Glas je dosegel sedem točk in z Dunajem klonil pri Spartaku iz Subotice (66:79), Split Zorana Dragića (pet točk, en skok) pa je doma z 81:86 priznal premoč Partizanu.

V nedeljo se bo Mega z Urbanom Krofličem pomerila z Bosno, Borac z Žigo Dimcem pa bo v Čačku gostil Dubaj s Klemnom Prepeličem.

Spomnimo, v novi sezoni lige Aba sodeluje 18 moštev, ki so jih razdelili v dve skupini in tekmujejo podobno kot v evropskem pokalu. Vsako čaka 16 tekem, med najboljših osem pa se bodo uvrstila prva štiri iz vsake skupine. Po prvem delu, ki bo trajal do začetka februarja, bodo ekipe v nadaljevanju razdeljene v skupino za prvaka in obstanek. Čaka jih novih osem oziroma deset tekem. Šele nato sledi končnica, ki še nima točno določenega sistema.

