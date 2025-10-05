Cedevita Olimpija odpihnila Mego, Gregor Glas pokopal upe Ilirije

V prvem krogu košarkarske lige ABA je Ilirija po pravi drami v zaključku s 84:85 klonila na gostovanju na Dunaju, na katerem je s 27 točkami kot prvi strelec tekme blestel Gregor Glas. Cedevita Olimpija je pred domačimi navijači s kar 117:81 ugnala Mego, Krka pa bo zaključila uvodni krog z gostovanjem v Beogradu pri Partizanu.

Košarkarji Cedevite Olimpije so uspešno začeli novo sezono lige Aba. Pred domačimi gledalci so premagali beograjsko Mego s kar 36 točkami razlike. Ljubljančani imajo tako za seboj uspešen teden, saj so v sredo zmagovalno začeli tudi evropski pokal.

Cedevita Olimpija je vprašanje zmagovalca rešila že v prvem polčasu, v katerem je dosegla 62 točk in si nabrala 26 točk prednosti. V nadaljevanju je suvereno nadzorovala potek tekme, prepričljivo in visoko zmago - najvišja razlika je bila 40 točk - pa je skazila poškodba gležnja grškega igralca Nikosa Čogaza, ki je pomemben člen v zasedbi trenerja Zvezdana Mitrovića.

Nikos Čogaz je zaradi poškodbe predčasno sklenil dvoboj. Foto: Filip Barbalić

Sedem domačih igralcev je imelo dvomestni točkovni izkupiček, osem jih je zadelo vsaj eno trojko (skupaj met Cedevite Olimpije 16:28 ali 57,1%), največ točk pa sta zbrala Umoja Adeyemi Gibson (17 točk, trojke 3:4, 7 podaj) in Miha Cerkvenik (17 točk, met iz igre 6:7). Med bolj razpoloženimi posamezniki pri gostih je bil legionar Urban Kroflič, ki se je zaustavil pri 13 točkah, 4 asistencah in 2 skokih.

Cedevito Olimpijo v prihajajočem tednu čakata dve gostovanji. V sredo bo nastopila v Beogradu pri Hapoelu Jeruzalemu, v soboto pa v Podgorici pri Budućnosti.

Slovenijo v ligi ABA predstavljata še Zoran Dragić (Split) in Klemen Prepelič (Dubaj), ki bosta tako kot košarkarji Krke na delu v ponedeljek.

Ilirija za las prekratka na Dunaju

Košarkarji Ilirije so v petek odigrali svojo prvo tekmo v ligi ABA, kamor so se prebili po zmagi nad Cibono v lanskih dodatnih kvalifikacijah za preboj v elitno regionalno tekmovanje. Zasedba Stipeta Modrića je v prvem polčasu ves čas zaostajala za tekmecem iz Dunaja, ki je držal prednost okoli desetih točk, na glavni odmor so se podali s prednostjo 48:37. A Ilirija je v drugem polčasu odgovorila, štiri minute in pol pred koncem tretje četrtine je Robert Jurković zadel trojko za vodstvo s 57:55. Sledilo je izenačeno nadaljevanje z dramatično končnico.

Ilirija se iz Dunaja vrača s porazom. Foto: ABA liga/Dunaj

Ilirija je slabi dve minuti in pol ped koncem po košu Greena še vodila s 83:79, nato pa je s košem in nato še dvema zadetima prostima metoma minuto pred koncem domačo zasedbo do izenačenja na 83:83 popeljal Gregor Glas. Wendell Green je 26 sekund pred koncem zadel en prosti met za vodstvo s 84:83, v naslednjem napadu pa je za Dunaj po prodoru zadel Tekele Cotton za 85:84. Po minuti odmora je imela Ilirijo še tri sekunde časa za napad, do žoge je prišel Jurković, ki je poskusil z metom za tri, a je bil njegov poskus daleč od uspeha in zmaga je ostala na Dunaju.

Glas je bil s 27 točkami najboljši posameznik srečanja, zadel je pet trojk, imel je še pet skokov in štiri asistence. Pri Iliriji je Green dosegel 21 točk, Jurković jih je dodal 17, unovčil je pet trojk iz šestih poskusov.

V soboto je Borac iz Čačka z 79:76 ugnal Studentski centar, Žiga Dimec je ob zmagi v slabih 17 minutah in pol dosegel štiri točke, pet skokov in eno asistenco.

Nov sistem

V novi sezoni lige Aba sodeluje 18 moštev, ki so jih razdelili v dve skupini in tekmujejo podobno kot v evropskem pokalu. Vsako čaka 16 tekem, med najboljših osem pa se bodo uvrstila prva štiri iz vsake skupine.

Žreb je določil, da sta ljubljanska kluba v isti skupini (Crvena zvezda, Budućnost, Spartak, Bosna, Mega, Zadar, Dunaj), Krka pa s Partizanom, Dubajem, Clujem, Studentskim centrom, Igokeo, FMP, Borcem ter Splitom.

Po prvem delu, ki bo trajal do začetka februarja, bodo ekipe v nadaljevanju razdeljene v skupino za prvaka in obstanek. Čaka jih novih osem oziroma deset tekem. Šele nato sledi končnica, ki še nima točno določenega sistema.

Liga ABA, 1. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja 5. oktober:

Ponedeljek, 6. oktober:

Lestvica: