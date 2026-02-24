Na pokopališču našli zabodeno žensko, osumljena je štirinajstletnica

Na dunajskem pokopališču Baumgarten ob Donavi so mimoidoči v ponedeljek odkrili žensko truplo z več vbodnimi ranami na vratu. Policija je aretirala štirinajstletnico, ki bi lahko bila vpletena v njeno smrt, poročajo avstrijski mediji.

Žensko naj bi po navedbah policije ubili v ponedeljek okoli 16. ure, vzrok za napad pa bi lahko bil neuspešen poskus ropa. Štirinajstletna osumljenka in žrtev se najverjetneje nista poznali, so navedli pri policiji.

Mediji še navajajo, da je najstnica živela v bližini pokopališča. Na podlagi prijav očividcev so jo izsledili in aretirali na njenem domu. Tam naj bi skrivala tudi domnevno orožje, policija pa je zasegla oblačila, ki naj bi jih nosila v času umora.

Dekle, ki sicer nima predhodne kazenske evidence, ostaja v priporu.

Kleine Zeitung navaja, da je deklica od novembra 2025 živela v socialno-psihiatričnem domu. Mati se je pred tem odpovedala skrbništvu in ga prepustila Uradu za varstvo otrok in mladostnikov. Deklica naj bi se s tem strinjala.