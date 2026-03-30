NGEN Group v Wagenhamu začel gradnjo velikega baterijskega hranilnika

Z uradno položitvijo temeljnega kamna se je v Wagenhamu začela gradnja baterijskega hranilnika energije, ki ga razvija podjetje NGEN Austria GmbH. Sistem bo imel moč 85 megavatov in kapaciteto 170 megavatnih ur, projekt pa naj bi začel v polnem obsegu delovati leta 2026.

Kot poudarjajo v podjetju, bo hranilnik namenjen predvsem učinkovitejši vključitvi obnovljivih virov energije v omrežje ter izboljšanju njegove stabilnosti.

Slovesnosti ob začetku gradnje so se udeležili vodilni predstavniki NGEN Group, dr. Dejan Paravan (Co-CEO), Matija Dolinar (CCO) in mag. Andreas Ljuba (direktor NGEN Austria GmbH), poslanec Klaus Mühlbacher, župan Gerhard Höflmaier in tajnik občinske uprave Hermann Geubmüller.

Direktor NGEN Austria GmbH Andreas Ljuba je ob tem dejal, da projekt razvijajo že od leta 2023 in da pomeni nov pomemben korak pri krepitvi prisotnosti podjetja v Avstriji.

"Ta projekt z veliko predanostjo razvijamo že od leta 2023. Po uspešnih postavitvah v Arnoldsteinu na Koroškem in v Fürstenfeldu na Štajerskem danes z novo investicijo v Wagenhamu uresničujemo še en pomemben steber naše prisotnosti v Avstriji," je dejal Ljuba.

V podjetju poudarjajo, da gre za pomemben infrastrukturni projekt na področju shranjevanja energije, ki naj bi prispeval k zanesljivejši oskrbi in lažjemu uravnavanju nihanj pri proizvodnji elektrike iz sončnih in vetrnih virov.