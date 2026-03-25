Prodajalka se je uprla nasilnemu roparju z avtomatsko puško #video

V okolici Mostarja se je v torek zvečer v naselju Zalik zgodil poskus oboroženega ropa, dogajanje pa so posnele nadzorne kamere. Moškemu z avtomatsko puško, ki jo je tudi sprožil, se je uprla pogumna prodajalka, ki se je vrgla na roparja. Med ruvanjem jo je ta neusmiljeno udarjal po glavi in celo večkrat pritisnil na sprožilec.

Posnetek nadzorne kamere poskusa ropa, ki se je zgodil okoli 20. ure, prikazuje zamaskiranega moškega ob vstopu v trgovino, oblečenega v črno bundo in s kapuco na glavi.

Skušala ga je razorožiti

Prodajalki se je zdel sumljiv, zato ga je spremljala prek zaslona na kameri. Čez nekaj časa je moški izpod bunde izvlekel puško, a mu je pot prekrižala prodajalka.

Na kratko sta izmenjala nekaj besed, nato pa se je vnel pretep, ko je ropar skušal prodajalko onesposobiti. Borila sta se za orožje, ki se ga je ženska močno oklepala, moški pa je medtem prodajalko nekajkrat udaril po glavi in v obraz.

Med obračunom je storilec tudi večkrat pritisnil na sprožilec, a se ni nihče poškodoval, še poroča Dnevni avaz. Ob prerivanju in držanju za avtomatsko puško na koncu oba zapustita prizorišče.

Na kraj dogodka so prispeli policisti Policijske uprave Mostar. Opravili so ogled kraja, nasilnega roparja pa iščejo.