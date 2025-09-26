Košarkarji Ilirije bodo prihodnji teden prvič zaigrali v elitni ligi ABA, a je zasedba Stipeta Modrića še pred začetkom sezone ostala brez pomembnega člena Jurija Macure. Kot je trener Ilirije povedal v intervjuju za MMC, je Macura zaradi posledic težav s poškodbami s klubom prekinil sodelovanje, pod vprašajem pa naj bi bilo tudi njegovo nadaljevanje kariere.

Zasedba Ilirije je pred začetkom sezone in selitvijo v najvišji rang lige ABA okrepila svoje moštvo. Stipe Modrić je v novi sezoni želel upati tudi na pomoč 25-letnega Jurija Macure, ki je imel v svoji karieri ogromno težav s poškodbami. V sezoni 2023/24 je nosil še dres Krke, a je imel ves čas ogromno težav s poškodbo kolena, nato je tisto tekmovalno obdobje predčasno končal, po pravi kalvariji s poškodbo pa je letos jeseni načrtoval vrnitev pod koše. A na žalost je, kot kaže, ta zgodba brez srečnega konca.

Kot je v intervjuju za MMC povedal Modrić, je Macura v pripravljalnem delu deloval dobro, nato pa se stvari preprosto niso izšle. "Rekel je, da ne more zdržati teh naporov. Kolena preprosto ne zdržijo. Na žalost mislim, da ne bo mogel več igrati košarke. Tako da, kar zadeva ekipo, zdaj iščemo še eno petico," je povedal Modrić.

"Zadnjo tekmo je res dobro odigral. Bil je zelo zadovoljen, tako kot tudi jaz, ampak potem je bila težava regeneracija po tekmi. Preprosto ni mogel. Rekel je, da ni mogel vstati s postelje, da ga pač tako moti. Rekli smo mu, naj malo še počaka, recimo 14 dni, ampak je rekel, da verjetno, če je tako po pripravljalnih tekmah, kako bo šele, ko se začne zares. Žal ne gre. Za zdaj je taka odločitev. Žal mi je, toda tako je življenje in moramo dalje." je za MMC o stanju 211 centimetrov visokega centra še dodal Macura.

Športno pot je 25-letnik začel pri Slovanu, nadaljeval pa pri Olimpiji, od koder je leta 2014 odšel v Vitorio k tamkajšnji Baskonii. Nato se je selil h Koper Primorski in k FMP, za konec pa je nosil še dres Krke, ki bo, kot vse kaže, tudi njegova zadnja stopnička v karieri, ki so jo skazile poškodbe. Za slovensko izbrano vrsto je zabeležil 13 uradnih nastopov.

Kader Ilirije za sezono 2025/26:

Wendell Green Jr., Bine Gabrijel, Mark Padjen, Lovro Strnad, Gašper Škorjanc, Edo Murić, Tim Tomažič, Lovro Faganel, Robert Jurković, Radoslav Raykov, Tristan Vukotič, Bine Prepelič, Luka Kureš, Lian Boisa. Trener: Stipe Modrić.

