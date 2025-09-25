Ekipa Luke Dončića Los Angeles Lakers priprave na novo sezono lige NBA začenja v ponedeljek, glavni trener JJ Redick in športni direktor Rob Pelinka sta pred novinarje stopila že štiri dni prej. Kapetan slovenske reprezentance ju je navdušil na EuroBasketu. "Kako se je izkazal kot vodja ekipe. Bil je tudi zgled soigralcem," je poudaril Pelinka, Redick pa je spregovoril o vitkem Luki: "Bolje se je gibal po igrišču, boljši je bil v obrambi." Športni direktor je spregovoril tudi o prihodnosti LeBrona Jamesa.

JJ Redick je podaljšal pogodbo z Lakers. Foto: Reuters Za Los Angeles Lakers je uspešno poletje. "Dobili smo centra DeAndreja Aytona, tudi nekaj dobrih krilnih košarkarjev, pa Marcusa Smarta, podaljšali smo z Luko, LeBron ostaja z nami še eno leto. Vse to so pomembne informacije," je v uvodnem nagovoru dejal športni direktor Rob Pelinka. Poudaril je, da je pomembno tudi to, da so že zdaj podaljšali pogodbo s trenerjem. JJ Redick je prvo pogodbo z Lakers sicer podpisal lani junija za štiri leta. Niso pa razkrili, za kako dolgo je zdaj podpisal podaljšanje. "Zelo sem hvaležen, da klub zaupa vame. Ni običajno, da trener novinec tako hitro podpiše podaljšanje pogodbe."

Oba sta poleti Luko Dončića obiskala na začetku EuroBasketa na Poljskem. Pelinka pravi, da si takšnega Dončića želijo tudi v dresu Lakersov. "Kako se je izkazal kot vodja ekipe. Bil je tudi zgled soigralcem. To je pri meni naredilo največji vtis."

Rob Pelinka and JJ Redick kicking off the 2025-26 season pic.twitter.com/oJOotV5mKh — Jovan Buha (@jovanbuha) September 25, 2025

LeBronova prihodnost? "Radi bi, da se upokoji kot igralec Lakersov."

LeBron James bo vsaj še eno sezono igral za Lakerse. Foto: Gulliverimage Pelinka je spregovoril tudi o LeBronu Jamesu, ki bo decembra dopolnil 41 let. "Spoštujemo, da sam odloča o svoji prihodnosti, kako dolgo bo še igral. Smo pa poleti naredili vse, da bosta Luka in LeBron dobila prave soigralce." Ima še pogodbo za to sezono. Če bo želel igrati še več, bo pri Lakersih še dobrodošel. "Radi bi, da se upokoji kot igralec Lakersov. To bi bila pozitivna zgodba."

Lani je Redick že na začetku priprav razkril prvo peterko, letos tega ni storil. "Nisem še razmišljal o tem. Imamo kar nekaj igralcev, ki lahko v NBA začenjajo tekme. Pred prvimi treningi o prvi peterki še ne bom govoril." Pelinka je dejal, da oba s trenerjem verjameta, da imata ekipo, ki lahko doseže velike stvari. Da bodo pa prve tekme pokazale dejansko vrednost in bodo po potrebi še aktivni na tržnici.

LeBronova ali Lukova ekipa?

Foto: Reuters

Redick se je soočil tudi z vprašanjem, ali so Lakers zdaj Lukova in ne več LeBronova ekipa, ali se bo LeBron s tem sprijaznil, če bo temu tako. "O tem ne bom govoril. Z LeBronom sem se poleti veliko pogovarjal, dvakrat sva se tudi dobila. Dal nam bo najboljše, kar ima."

Vitki Luka? "Bolje se je gibal po igrišču, boljši je bil v obrambi."

Vitki Luka Dončić Foto: Guliverimage Seveda je bila tema debate tudi nov videz kapetana slovenske reprezentance: manj kilogramov, nova rutina prehranjevanja. "Dobil sem občutek, da je to zdaj njegovo novo življenje, njegova nova rutina. Postavil si je nove standarde. Navdušen je nad svojim novim standardom, nad novo sezono. Na EuroBasketu smo videli, da se je bolje gibal po igrišču, boljši je bil v obrambi. Tako kot za LeBrona tudi za Luko pričakujem, da bo v najboljši formi. Od vseh igralcev pričakujem, da bodo šampionsko pripravljeni. To je njihova naloga." Pohvalil je tudi Austina Reavesa, češ da je poleti vsak dan preživel v telovadnici.