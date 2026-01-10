JJ Redick priznal krivdo in razkril, kaj se je dogajalo ob izključitvi Dončića

Luka Dončić je bil v zadnji četrtini obračuna z Milwaukee Bucks izključen zaradi šestih osebnih napak. Los Angeles Lakers so se morali tako v ključnem napadu znajti brez slovenskega asa. Da so šle v dramatični končnici stvari narobe (tudi) ob robu parketa, je priznal JJ Redick.

Ob koncu tretje četrtine srečanja med ekipama Los Angeles Lakers in Milwaukee Bucks je Luka Dončić prejel peto osebno napako. JJ Redick je bil postavljen pred zahtevno odločitev, a poteza, ki je sledila, je bila pričakovana – Slovenec je pred zadnjimi 12 minutami tekme sedel na klop, dirigentsko palico napada Lakersov pa je prevzel LeBron James.

Zdelo se je, da je trener losangeleške zasedbe zadel v polno. Na krilih razigranega 41-letnika so Jezerniki najprej stopili prednost Milwaukeeja in nato tudi povedli za štiri točke. Vse je kazalo na to, da bodo Lakersi ostali neporaženi na tekmah s tesno končnico, do zdaj so jih v letošnji sezoni dobili že 13. Toda Bucksi niso popustili.

V zadnji minuti obračuna si je Dončić prislužil še šesto osebno napako, ob metu za tri točke je nepravilno oviral Kevina Porterja Jr. Slednji je imel na voljo tri proste mete, po dveh zadetih je zadnjega zgrešil in jasno je bilo, da bodo imeli domači v zadnjem napadu priložnost za zmago ali vsaj podaljšek. Z odlično obrambno potezo se je nato izkazal Giannis Antetokounmpo, žogo je izbil iz rok LeBrona in zapečatil usodo obračuna.

JJ Redick: Niso me slišali

Po tesnem porazu med navijači Lakersov ni manjkalo tistih, ki so spraševali, zakaj pri Lakersih po zgrešenem prostem metu Porterja Jr. ni prišlo do minute odmora. JJ Redick je razkril, kaj se je v dramatični končnici dogajalo ob robu parketa.

JJ Redick je prevzel krivdo za zadnji napad Lakersov. Foto: Gulliverimage

"Ne želim iskati izgovorov. Ko so Luki dosodili šesto osebno napako, smo morali opraviti menjavo (Gabe Vincent op. p.), nato smo se pogovarjali, ali bi želeli v igri imeti tudi Jarreda Vanderbilta za boljše možnosti v skoku, in smo opravili še eno menjavo. Nasprotnik je imel na voljo zadnji prosti met, zavedali smo se, da bomo imeli zadnji napad na tekmi, da bo na uri le še 16 sekund in da bomo potrebovali met za dve ali tri točke. Nasprotnik je zgrešil svoj zadnji met in imeli smo občutek, da je dovolj časa, da se dogovorimo o akciji za dve točki. Skočil sem in zahteval minuto odmora, a so me preslišali. Zgodi se, zgodilo se je tretjič v tej sezoni. Ko smo šli čez polovico, je bilo do konca še sedem ali osem sekund. Nič nimam očitati fantom za to, kako se je odvil ta napad, v Torontu smo na podoben način prišli do zmage. Realnost je takšna, da sem jaz v procesu izpustil enega od korakov, za to prevzamem krivdo," je pojasnil trener Lakersov.

Dotaknil se je tudi predstave Luke Dončića; ta se je ob učinkovitem metu za tri točke (4/6) tokrat mučil, ko je bil bližje košu ali na črti za proste mete (8/25 in 4/8).

Šesta osebna napaka Luke Dončića:

This is a tough one as Luka fouls out on a landing space foul that might give the bucks the game. He needs to give Porter a place to land cleanly pic.twitter.com/ZQAov8qcaZ — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) January 10, 2026

"V zgodnji fazi tekme je bilo nekaj njegovih prodorov, ob katerih je imel občutek, da je bil pod prekrškom. Potem je zgrešil nekaj prostih metov. Takšne stvari lahko vplivajo na tvojo glavo. V zadnjem obdobju je prispeval ogromno v smislu prodiranja pod koš, zaradi njega smo zmagali na veliko tekmah. Pridejo tudi takšne, ko nisi najboljši, Luka danes ni bil na svoji najboljši ravni. Kljub temu smo po zaslugi ekipe in predvsem LeBrona v zadnji četrtini prišli v položaj, ko bi tekmo lahko dobili," je komentiral Redick.

Kaj je o šestih osebnih napakah povedal Dončić?

Dončić se je sicer znova približal trojnemu dvojčku, 24 točkam je dodal devet skokov in devet asistenc. "Mislim, da smo v ključnih trenutkih zgrešili nekaj dobrih, odprtih metov. Meni se je prvič po dolgem času zgodilo, da sem bil izključen zaradi šestih osebnih napak. To je moja krivda, ne bi smel narediti prekrška ob metu za tri točke," je po tekmi povedal slovenski košarkarski as.

Namignil je tudi, kaj si misli o prekršku, zaradi katerega je predčasno zaključil z obračunom. "Zdi se mi, da to ni njegov met, da ne meče na takšen način. Sodnik je menil, da je bila to osebna napaka, torej je očitno to osebna napaka," pravi Dončić.