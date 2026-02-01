V noči na nedeljo so v ligi NBA odigrali šest tekem. Dallas Mavericks so s 107:111 izgubili proti Houston Rocketsom. Cooper Flagg je dal 34 točk, trener Jason Kidd pa je bil po tekmi precej besen zaradi sojenja, češ da bi moral novinec v zadnji minuti dobiti še dva prosta meta, ki bi Dallasu 25 sekund pred sireno omogočila izenačenje. New Orleans Pelicans so pri Philadelphii 76ers izgubili s 114:124. Paul George je izpustil prvo tekmo, saj je bil zaradi kršitve protidopinške politike suspendiran za 25 tekem.

Amen Thompson je blestel v dresu Houstona. Foto: Reuters Dallas Mavericks so doživeli 30. poraz v sezoni, Houston Rockets pa so na drugi strani dosegli 30. zmago. Za končni izid 111:107 sta največ prispevala Amen Thompson pri Houstonu (21 točk, devet asistenc in osem skokov) in Cooper Flagg pri Dallasu (34 točk in 12 skokov). Prvi izbor na naboru je petič v svoji kratki karieri v NBA dal več kot 30 točk. Večer prej je dosegel svoj rekord, 49 točk. Lahko bi še kakšno več. V zadnji minuti je zapravil met za tri točke, 25 sekund do konca pa ni zaključil polaganja pod obročem.

Trener Dallasa Jason Kidd je bil prepričan, da bi sodniki takrat morali piskati osebno napako. "Videl sem osebno. Sodniki so bili nocoj obupno slabi. To je bilo nesprejemljivo. To je bila osebna napaka! Moral bi iti na črto prostih metov. Ali bi zadel oba? To je odvisno od igralca, a sodniki svojega dela niso opravili. Bili so obupni."

Charlotte do šeste zaporedne zmage

Brandon Miller je bil prvi strelec Charlotta. Foto: Guliverimage Na prvi tekmi sobotnega večera so košarkarji Charlotte Hornets s 111:106 ugnali San Antonio Spurs in prišli do šeste zaporedne zmage. Hornets so skok dobili s 55:40, Brandon Miller pa je za zmago prispeval 26 točk in osem skokov. Pri San Antoniu je bil najboljši Dylan Harper z 20 točkami, Victor Wembanyama je 16 točkam dodal osem skokov. "Kapo dol. Pokazali so borbenost in tekmovalnost, niso se hoteli predati. Njihova obramba je bila odlična, tako da smo imeli težko delo, a se je srečno končalo," je po zmagi dejal Miller.

Dennis Schröder odhaja v Cleveland

Bliža se zaključek prestopnega roka. Kot poroča ESPN, so se za posel dogovorili Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings in Chigaco Bulls. De'Andre Hunter odhaja iz Clevelanda v Sacramento v zameno za Dennisa Schröderja in Kreona Ellisa, Chicago pa bo od Kingsov dobil Daria Šarića. V posel je vključenih še nekaj izborov na naborih.

Paul George suspendiran

Paul George je izpustil prvo tekmo, potem ko je bil suspendiran za 25 tekem zaradi kršitve protidopinške politike lige NBA. "V zadnjih nekaj letih sem govoril o pomenu duševnega zdravja in med nedavnim iskanjem zdravljenja za svojo osebno težavo sem naredil napako, ko sem vzel neustrezno zdravilo. Za svoja dejanja prevzemam polno odgovornost in se opravičujem organizaciji Sixers, svojim soigralcem ter navijačem iz Philadelphie za slabo presojo v tem procesu. Osredotočen sem na to, da ta čas izkoristim za to, da bosta moj um in telo v najboljši možni kondiciji, da bom ob vrnitvi lahko pomagal ekipi," je zapisal George. Ta se bo lahko po preteku kazni 25. marca vrnil na tekmi proti Chicagu.

