Nika Prevc in tekmice na zadnjem dejanju pred vrhuncem sezone

Smučarske skakalke bodo tako kot moški kolegi danes še zadnjič tekmovale v svetovnem pokalu pred začetkom vrhunca sezone, olimpijskimi igrami v Italiji, ki se bodo začele prihodnji teden. Individualna preizkušnja v Willingenu se bo začela ob 13.15. Nastopile bodo tudi vse štiri Slovenke, ki so si zagotovile olimpijsko vozovnico.

Smučarske skakalke bodo v Nemčiji odkljukale zadnjo tekmo pred olimpijskimi igrami, ki bodo tokrat potekale v sosednji Italiji. V Willingenu je prijavljenih le 34 tekmovalk, tako da kvalifikacije tudi danes ne bodo potrebne.

Individualna preizkušnja je predvidena ob 13.15, nastopile bodo tudi štiri Slovenke. Ob vodilni skakalki Niki Prevc, ki je v soboto zaostala le za Erin Mario Kvandal, še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Vse štiri bodo slovenske barve branile tudi v olimpijskem Predazzu.

Willingen, tekma