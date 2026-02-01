Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
1. 2. 2026,
9.43

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Willingen Katra Komar Maja Kovačič Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Nedelja, 1. 2. 2026, 9.43

1 ura, 8 minut

Smučarski skoki, Willingen, posamična tekma (ž)

Nika Prevc in tekmice na zadnjem dejanju pred vrhuncem sezone

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Nika Prevc | Niko Prevc čaka še zadnja tekma pred olimpijskimi igrami. | Foto Guliverimage

Niko Prevc čaka še zadnja tekma pred olimpijskimi igrami.

Foto: Guliverimage

Smučarske skakalke bodo tako kot moški kolegi danes še zadnjič tekmovale v svetovnem pokalu pred začetkom vrhunca sezone, olimpijskimi igrami v Italiji, ki se bodo začele prihodnji teden. Individualna preizkušnja v Willingenu se bo začela ob 13.15. Nastopile bodo tudi vse štiri Slovenke, ki so si zagotovile olimpijsko vozovnico.

Nika Prevc, Willingen
Sportal Nika Prevc Norvežanki vrgla rokavico, njen odgovor je bil izjemen
Domen Prevc
Sportal Kaj za zadnjo tekmo pred olimpijskimi igrami pripravlja Domen Prevc?

Smučarske skakalke bodo v Nemčiji odkljukale zadnjo tekmo pred olimpijskimi igrami, ki bodo tokrat potekale v sosednji Italiji. V Willingenu je prijavljenih le 34 tekmovalk, tako da kvalifikacije tudi danes ne bodo potrebne. 

Individualna preizkušnja je predvidena ob 13.15, nastopile bodo tudi štiri Slovenke. Ob vodilni skakalki Niki Prevc, ki je v soboto zaostala le za Erin Mario Kvandal, še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Vse štiri bodo slovenske barve branile tudi v olimpijskem Predazzu.

Willingen, tekma

Preberite še:
THUMB - Sušnik zaroka
Sportal Romantični Willingen: slovenski skakalec poskrbel za čudovit trenutek
Domen Prevc, Willingen
Sportal Nor skok Domna Prevca: Vse sem storil za varen pristanek, na OI želim priti zdrav #video
Willingen Katra Komar Maja Kovačič Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.