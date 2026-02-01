Najbolj nesrečen dan v karieri Luke Dončića

V noči iz nedelje na ponedeljek bo minilo točno leto dni odkar je liga NBA postregla z eno najbolj odmevnih in šokantih potez v zgodovini tekmovanja. V času, ko se je v Sloveniji prebujalo "mirno" nedeljsko jutro 2. februarja 2025 je namreč počilo. "Dallas Mavericks menjajo Luko Dončića k Los Angeles Lakers," je sporočilo v svet poslal insider ESPN Shams Charania in poskrbel za kaos, ki se ga spominjamo v tokratnem Skoku v športno preteklost.

"Ja, to je res," je po prvi objavi na omrežju X in sporočilu, da se Luka Dončić poslavlja od Dallas Mavericks, takrat zapisal Shams Charania, za katerega so mnogi mislili, da mu je takrat nekdo vdrl v profil in sprožil sosledje dogodkov, kot ga v ligi NBA še niso videli. Mnogi dogajanje tistih dni označujejo kot najslabšo odločitev kateregakoli izmed klubov v bogati zgodovini lige NBA. Menjava Slovenca se je takoj povzpela na vrh najboljših šokantnih odločitev in menjav v zgodovini športa, od koder jo bo v prihodnosti težko še kdo prehitel.

Spomnimo, v menjavo so bili takrat vpleteni trije klubi, osrednje ime dogajanja pa je bil z naskokom Luka Dončić. Ta je barve Dallasa zamenjal za barve Los Angeles Lakers in se preselil v Kalifornijo, od tam pa se je v Teksas preselil ameriški zvezdnik Anthony Davis. Z Dončićem sta se v Kalifornijo takrat preselila tudi Maxi Kleber in Markieff Morris, v nasprotno smer pa je odšel še Max Christie. V posel je bil vpleten še tretji klub, Utah Jazz, ki je od Lakersov dobil Jalena Hooda-Schifina, ob tem pa še izbor v drugem krogu lanskega NBA nabora od LA Clippers in Mavericks.

Dončić je bil vrsto let gonilna sila Dallasa. Foto: Guliverimage

Menjava, ki je ni pričakoval prav nihče

Mavericks, natančneje zdaj že nekdanji direktor kluba Nico Harrison, so le nekaj dni prej stopili v stik z Lakers glede zamenjave Dončića za Davisa. "Lakers nikoli niso nameravali zamenjati Davisa, a so se ti načrti spremenili, ko jim je bila ponujena priložnost, da franšizi dodajo Dončića. Ta posel se je odvijal v senci. To je prišlo od nikoder. Praktično skoraj nihče ni vedel, da se to dogaja. Luka Dončić še vedno osupel nad to menjavo," so takrat še poročali na ESPN. Kot je postalo znano kasneje, je bil Dončić zaradi menjave močno razburjen in užaloščen. Ko je izvedel za novico, je vrgel svoj mobilni telefon čez sobo in razbil steklo.

Glavna razloga za zamenjavo pa naj bi bila domnevna slaba Dončićeva telesna pripravljenost in (pre)slaba igra v obrambi. "Tako so se pač odločili. Ne vem, zakaj so se tako odločili, a ... Nič več ne morem narediti. Vsi so bili presenečeni. Lahko si predstavljate, kako presenečen sem bil šele sam. Skoraj sem že zaspal. Najprej sem mislil, da gre za prvoaprilsko šalo. Zame je bil Dallas dom, šokiran sem bil. To so bili težki trenutki," je stežka novo realnost v prvih komentarjih v javnosti sprejel Dončić.

Nico Harrison Foto: Guliverimage

Menjava je zatresla celoten športni ne le košarkarski svet, še enkrat več pa je bilo jasno, kako velik zvezdnik je slovenski košarkar, dogajanje pa velja za eno najbolj nepričakovanih in enostranskih menjav v zgodovini lige NBA. Slovenski kapetan je za Dallas skupno odigral 422 tekem rednega dela, 50 jih je dodal še v končnici. Da kupčije ni pričakoval nihče niti ljudje, ki urejajo družabna omrežja pri Dallas Mavericks, priča tudi ta njihova objava, ko so le nekaj ur prej za teksaški dan voščili s posnetkom Luke Dončića. Novinarji so vse skupaj označili za eno najbolj nepričakovanih menjav v zgodovini lige NBA in ameriškega športa, številni člani medijev, navijači in igralci lige NBA pa so jo kritizirali in izrazili šok, saj Dončić sploh ni zahteval menjave in je bil z naskokom prva violina kluba.

Ena najbolj odmevnih športnih novic leta

Novica je odmevala po vsem svetu in je bila praktično vsaj nekaj tednov tema pogovorov povsod, tudi tam, kjer šport oziroma košarka sicer nista bila v prvem planu. Dogajanje je povsem zatreslo tudi ligo NBA, kjer je postalo jasno, da nobeden od košarkarjev kljub svoji veličini ni več "varen". "Košarkarji se držijo zvestobe ekipi in franšizi, medtem ko z druge strani te zvestobe ni. To je zagotovo največja in najbolj šokantna menjava, odkar sem v ligi oziroma odkar spremljam ta šport. To je neverjetno. Zdaj bo verjetno vsaka ekipa začela razmišljati v tem slogu. Vsi bodo postali samozavestni in si mislili, je***, zamenjal bom nekaj svojih najboljših igralcev, če ta ekipa ne funkcionira,'" je frustriran Kevin Durant.

Povsem šokiran je bil tudi Devin Booker. "To je noro, ne vem niti, kaj bi rekel. Luka je veljal za košarkarja, za katerega so vsi rekli, da je nedotakljiv in se ga ne da zamenjati. Liga NBA je še enkrat več dokazala, da je liga NBA. To je posel, vedno se lahko znajdeš sredi pogovorov, nihče ni varen," je še dodal član Phoenixa. "Prvoaprilska, kajne?" je zapisal nekdanji Lukov soigralec Jalen Brunson. "Vau, ni je**** res," pa Joel Embiid." Oglasil se je tudi igralec ameriškega nogometa, ki je pogosto na tekmah Mavericksov, Patrick Mahomes: "Slabo mi je." "Ta menjava preprosto ni imela smisla," pa je o menjavi povedal Dirk Nowitzki, ki je v Dallasu kot igralec pustil zelo velik pečat.

Nad dogajanjem je bil šokiran tudi Dirk Nowitzki. Foto: Guliverimage

Navijači Mavericksov so menjavo močno kritizirali, še posebej glede na to, da so se Mavericksi sezono prej uvrstili v finale lige NBA z ekipo zgrajeno okoli Dončića. Javni odziv na menjavo je vključeval grožnje s smrtjo usmerjene proti Harrisonu, pa tudi plakate, ki so kritizirali Harrisona in družino Adelson. V naslednjih mesecih so vzkliki "Fire Nico" postali redni pojav na dogodkih na območju Dallasa, vključno z nepovezanimi športnimi igrami, parado za dan svetega Patrika in večerjo v slogu srednjega veka. Tudi guverner Teksasa Greg Abbott je izrazil presenečenje nad menjavo. Več navijačev je odpovedalo svoje sezonske vstopnice, Mavericksi so izjavili, da so vsaj enemu takšnemu navijaču povrnili denar. Po koncu redne sezone 2025 je ekipa razkrila, da je bila stopnja podaljšanja sezonskih vstopnic med 75 in 80 odstotkov. Mavericksi pa so zaradi posledic menjave izgubili več milijonov dolarjev prihodkov.

Statistika Dončića v dresu Dallas Mavericks v rednem delu sezone:

Sezona Tekme Min. Točke Skoki Asis. Met iz igre % Za 3 % 2018–19 72 32.2 21.2 7.8 6.0 42.7 % 32.7 % 2019–20 61 33.6 28.8 9.4 8.8 46.3 % 31.6 % 2020–21 66 34.3 27.7 8.0 8.6 47.9 % 35.0 % 2021–22 65 35.4 28.4 9.1 8.7 45.7 % 35.3 % 2022–23 66 36.2 32.4 8.6 8.0 49.6 % 34.2 % 2023–24 70 37.5 33.9 9.2 9.8 48.7 % 38.2 % 2024–25 22 34.9 28.1 8.3 7.8 46.4 % 35.4 %

Z Lakersi je v tej sezoni trenutno pri 29 zmagah in 18 porazih. Foto: Reuters

A Dončić se je tudi po tej novici, ki ga je vidno pretresla, kar hitro pobral in začel pisati novo zgodbo pri Los Angeles Lakers, kjer je združil moči z dolgoletnim vzornikom, LeBronom Jamesom. "Luka je za nas darilo. Spada med tri najboljše igralce na tem planetu. Ne morem si zamisliti boljšega zvezdnika, na katerem bi gradili franšizo naslednje desetletje. Je miren in tih, ko pa stopi na parket, udari iz njega njegov alterego. Crypto.com Arena se bo o tem kmalu prepričala," je bil ob njegovi zamenjavi presrečen direktor Lakersov, Rob Pelinka.

Hitro je nov list obrnil tudi Slovenec. "Zvestoba mi veliko pomeni. Mislil sem, da bom v Dallasu igral celotno kariero. Danes mi je že bolje. Zdaj sem srečen, da sem tukaj in so mi LA Lakers, eden najboljših klubov v zgodovini košarke, ponudili priložnost," je ob enem izmed najbolj šokantnih dogodkov v zgodovini lige NBA še dodal Dončić, ki je s tem zaprl bogato poglavje pri Dallasu in oblekel dres kluba iz Kalifornije.

Preberite še: