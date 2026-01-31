Trojni dvojček Luke Dončića in 77 točk Lakersov – že ob polčasu #video

Luka Dončić in Los Angeles Lakers so se hitro pobrali po porazu v Clevelandu. Nastop Slovenca na gostovanju pri Washington Wizards je bil pod vprašajem zaradi bolečin v gležnju, a je Dončić stisnil zobe in uprizoril izjemno predstavo; že v prvem polčasu je v statistiko vpisal trojni dvojček, tekma pa se je končala z zanesljivo zmago gostov (142:111). Na NBA-jevi lestvici kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca lige je Dončić prehitel Nikolo Jokića, ki se je prav danes vrnil na parket po poškodbi kolena.

Washington Wizards : Los Angeles Lakers 111:142 (27:41, 21:36, 36:31)

Učinek Luke Dončića: 37 točk (za tri 6/13, za dve 13/21, prosti meti 5/7), 11 sk., 13 as., 5 izg. žog in 3 ukr. žoge v 30 minutah in 32 sekundah

Najboljši strelci: Branham 17 (met iz igre 6/9), Sarr 16 (6 sk., 5 as.), George 15 (6 as., 2 bl.), Carrington 15 (5 izg. žog); Dončić 37, Ayton 28 (met iz igre 12/14, 13 sk., 3 bl.) James 20 (trojke 2/3, 6 as.), Hachimura 11 (trojke 2/3), Hayes 10

Tekma, kakršne je treba čim prej pozabiti, se je Lakersom zgodil v Clevelandu, na srečo Luke Dončića in druščine pa je popravni izpit prinesla že noč na soboto, ko se serija osmih gostovanj nadaljuje v Washingtonu. Nasprotnik je kot po meri za celjenje ran – Wizards so trenutno najskromnejše moštvo lige, prav tako so bili na delu že v noči na petek, ko so mladi košarkarji iz prestolnice sicer ugnali Milwaukee Bucks.

Austin Reaves je zelo blizu povratka na košarkarske parkete. Foto: Reuters

Na papirju bi morala to torej biti ena najlažjih tekem v letošnji sezoni, izgovorov za Jezernike ni. Navijače Lakersov je razveselilo dejstvo, da se je na seznamu košarkarjev z oznako vprašljiv po dolgem času pojavil tudi Austin Reaves, a je tik pred začetkom dvoboja postalo jasno, da 27-letnik tokrat še ne bo pomagal soigralcem.

Izjemen prvi polčas Dončića

Uvod v tekmo je za Lakerse prinesel nekaj nesporazumov in zgrešenih podaj, a se je četa JJ Redicka tokrat hitro zbrala. Prednost je poskočila z dvema zadetima trojkama Dončića, kmalu zatem je pri rezultatu 19:11 sledila prva minuta odmora domače klopi.

To ni zaustavilo naleta jezernikov, predvsem pa ni zaustavilo zelo razpoloženega Slovenca. Reči, da je bil Dončić po prvi četrtini na poti k trojnemu dvojčku je premalo – po 12 minutah igre je imel na svojem računu že 16 točk, 7 skokov in 7 asistenc. Povrhu še dve ukradeni žogi. Lakersi so četrtino dobili z 41:27.

Left wing triple.

Right wing triple.



Luka Dončić (2/2 3PM, 4-4 FGM) has 10 of LAL's first 19! pic.twitter.com/bZ5XujzPUE — NBA (@NBA) January 31, 2026

Slovenski košarkarski as je na začetku druge četrtine sedel na klop, a je prednost tudi v tem obdobju naraščala. Po treh zaporednih Dončićevih asistencah za DeAndreja Aytona je znašala že 27 točk. Statistika številke 77 se je še naprej polnila in drugič v karieri je Dončić trojni dvojček vpisal že v prvem polčasu; bil je pri 26 točkah, 11 asistencah in 10 skokih. Rezultat ob premoru pa kar 77:48 v korist gostov.

Dončić je postal prvi košarkar Lakersov, ki je do trojnega dvojčka prišel v enem samem polčasu. Slovencu je to prvič sicer uspelo pred dobrima dvema letoma, ko je nosil še dres Dallas Mavericks.

Mladeniči v dresu Washingtona niso bili kos Luki Dončiću in Lakersom. Foto: Guliverimage

Postalo je jasno, da drugi polčas obračuna ne bo postregel z veliko resne košarke. Prednost jezernikov je skozi tretjo četrtino nihala okrog +35 in bilo je le vprašanje časa, kdaj bodo prvokategornike na parketu zamenjali košarkarji z nižjo minutažo.

Luka Dončić je na klop sedel ob začetku zadnje četrtine. Rezervisti na čelu z Bronnyjem Jamesom so tekmo mirno pripeljali do konca, Lakersi so slavili s 142:111. Naslednja tekma v seriji gostovanj bo na sporedu v noči na ponedeljek, v Madison Square Gardnu Dončića in druščino čakajo New York Knicks.

Nikola Jokić na pomoč Denverju

Kar 17 tekem je v tej sezoni zaradi poškodbe kolena izpustil tudi Nikola Jokić, v petkovem večeru pa so se pojavili prvi namigi, da se srbski zvezdnik že ponoči vrača v kader Denver Nuggetsov.

Denver's Nikola Jokic – out since Dec. 29 with a knee injury – plans to return tonight against the Los Angeles Clippers at home, sources tell ESPN. Jokic now is in position to also play in Sunday's showdown vs. Oklahoma City in Denver and be eligible for the season awards. pic.twitter.com/2Y6bncli50 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2026

Vrnitev na obračunu s Clippersi nikakor ni naključje; po 32 odigranih tekmah in 17 tekmah, ki jih je Jokić izpustil, Denver do konca rednega dela loči še 33 tekem. Srb bo moral odigrati vseh 33, če želi izpolniti kvoto, potrebno za naziv MVP in mesto v idealni peterki lige.

Na najnovejši NBA uradni jakostni lestvici kandidatov za najkoristnejšega igralca je Luka Dončić sicer na drugem mestu prehitel Jokića. Prvi ostaja Shai Gilgeous Alexander:

The race intensifies heading into the new month as the league’s scoring leader, Luka Dončić (33.6 PPG), climbs to No. 2 on the Kia MVP Ladder 🔥



Get @Powell2dapeople’s full breakdown on the NBA App!



➡️ https://t.co/hOyDSfRSfT pic.twitter.com/lZ7alqZ0FP — NBA (@NBA) January 30, 2026

Liga NBA, 30. januar:

Lestvici