Incident: svetnik fizično obračunal s podžupanom #video

Na 11. redni seji občinskega sveta občine Radenci se je zgodil incident. Svetnik Milko Zamuda je fizično napadel podžupana Mirana Jelena, zaradi česar je moral ta poiskati zdravniško pomoč. Župan občine Roman Leljak je dogodek označil kot nedopusten, nevaren in zavržen in zahteva, da Zamuda nemudoma odstopi.

Župan občine Radenci Roman Leljak je na družbenem omrežju Facebook delil posnetek, ki je nastal med redno sejo občinskega sveta. Na njem lahko vidimo, kako občinski svetnik Milko Zamuda fizično obračuna s podžupanom občine Miranom Jelenom. Zaradi poškodbe je moral ta poiskati zdravniško pomoč.

Dejanje Zamude je po besedah župana Leljaka zahrbtno, saj je do podžupana pristopil od zadaj in ga udaril v obraz. "To je meja, prek katere večina svetnikov ne bo šla."

Na sejah prisoten varnostnik, posredovala je celo policija

Po Leljakovih besedah je ozračje na občinskih sejah že dlje časa napeto. Prišlo je celo do točke, ko so morali na eni izmed sej zagotoviti prisotnost varnostnikov, na deseti redni seji pa je morala zaradi groženj svetnika Zamude posredovati policija.

"Svetnik Milko Zamuda ob podpori svetnikov Bogdana Lesjaka in Ide Petek je z dolgoletnim vedenjem – nenehnimi provokacijami, ustvarjanjem konfliktov in zastrupljanjem ozračja – včeraj prestopil zadnjo mejo. Na seji je fizično napadel in udaril podžupana Mirana Jelena," je zapisal Leljak.

Leljak: Zahtevam, da Zamuda odstopi

Kot pravi, se tudi sam ne počuti več varno: "Na posnetku je razvidno, da je svetnik stopil tudi proti meni. Vprašal sem ga, ali bo udaril tudi mene. Odgovoril je, da ne," je dogajanje opisal Leljak.

Skupaj z drugimi svetniki župan Leljak pričakuje, da bo Zamuda nemudoma odstopil oziroma da se do konca mandata ne bo več udeleževal sej občinskega sveta.

"Koalicija je na sinočnjem izrednem usklajevanju sprejela odločitev: če se svetnik Milko Zamuda pojavi na seji, bodo vsi koalicijski svetniki sejo zapustili. S tem ne bodo izpolnjeni pogoji za izvedbo seje. Proračun je sprejet, investicije ne bodo ogrožene. Varnost pa je na prvem mestu. Nihče od nas ni več prepričan, da se bo nasilje končalo zgolj pri pesteh," je bil neposreden Leljak.

Občina je uradno že začela postopke za obravnavo dogodka kot kaznivega dejanja.