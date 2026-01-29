Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

29. 1. 2026,
10.37

Četrtek, 29. 1. 2026, 10.37

Cleveland pokvaril obisk ganjenega LeBrona Jamesa #video

LeBron James | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Gostovanje Los Angeles Lakers pri Cleveland Cavaliers je imelo za LeBrona Jamesa poseben, izrazito čustven pomen. Zvezdnik Jezernikov je namreč odraščal v Akronu, približno 60 kilometrov južno od Clevelanda, leta, preživeta v dresu Cavaliers, pa so močno zaznamovala njegovo košarkarsko pot.

A večer v Ohiu si bo 41-letni LeBron James verjetno zapomnil bolj po čustvenem dogajanju kot po rezultatskem izkupičku. Lakers so visoko izgubili (99:129), sam pa je v slabem večeru dosegel le 11 točk in zadel zgolj tri od desetih metov iz igre. To je bil tudi njegov najvišji poraz v Clevelandu kot gostujočega igralca.

Precej lepši spomini so povezani z gesto gostiteljev. Med odmorom v prvi četrtini so Cavaliers, ki so Jamesa leta 2003 izbrali kot prvega na naboru lige NBA, pripravili videopoklon z vrhunci njegove legendarne pete tekme finala vzhodne konference leta 2007 proti Detroit Pistons, ko je dosegel 25 zaporednih točk in Cleveland popeljal do zmage. Ob posnetkih je bil James vidno ganjen, navijači pa so mu namenili glasen aplavz.

Poseben trenutek je bil tudi za njegovega sina Bronnyja Jamesa. Ta je bil ob naslovu leta 2016 star enajst let, tokrat pa je v dresu Lakers v slabih osmih minutah in pol dosegel osem točk, dodal dva skoka in asistenco. Oče in sin sta v gostujoči garderobi našla tudi fotografije praznovanja naslova in osebna sporočila dobrodošlice.

"Vsekakor me je to ganilo," je po tekmi priznal LeBron. Ob vprašanju, ali je bila to morda njegova zadnja tekma v Clevelandu, je dodal: "Teh trenutkov nimam za samoumevne. Ne vem še, kaj prinaša prihodnost, a zelo lahko bi bil to moj zadnji nastop tukaj."

Izpostavil je tudi prisotnost svoje mame: "Moja mama je lahko gledala sina in vnuka, kako igrata v ligi NBA. Hkrati. To so sanje. Šele zdaj se zares zavedam, kako noro je to."

Lakers bodo serijo gostovanj nadaljevali v noči na soboto po slovenskem času, ko jih čaka tekma v Washingtonu.

Luka Dončić
