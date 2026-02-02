Neverjetne številke Luke Dončića, padel rekord Lakersov #video

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić dres Jezernikov nosi šele leto dni, pa je že postavil kopico novih mejnikov v tej franšizi, polni slovitih imen, ki že dolgo razvaja ljubitelje lige NBA in ponuja šov, več kot le običajni užitek ob spremljanju tekem. Dončić se je imenitno vklopil v novo okolje, po srečanju v New Yorku, s katerim je simbolično zaznamoval leto dni od šokantne menjave, pa je postavil nov rekord.

V kultni dvorani Madison Square Garden – kjer se je trlo filmskih zvezdnikov, na tribunah ni manjkalo slovenskih navijačev, tekmo pa sta si ogledala tudi predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec in njen športni direktor Saša Dončić, ponosni oče 26-letnega slovenskega asa – se je znova pisala zgodovina.

Vrhunci srečanja v New Yorku:

Lakersi so po dobrem prvem polčasu popustili in izgubili proti Knicksom, eni najboljših ekip vzhodne konference lige NBA (100:112), Luka Dončić pa je na parketu znova čaral in postregel z veličastno statistiko (30 točk, 15 skokov in 8 asistenc), s katero je le za malo zaostal za novim tretjim dvojčkom.

Dončićev podvig, ki ni uspel še nikomur

Luka Dončić je v obračunu s prijateljem in nekdanjim soigralcem Jalnom Brunsonom v New Yorku ostal praznih rok, a postal tudi rekorder franšize. Foto: Reuters Čeprav dres Jezernikov nosi šele eno leto, vmes pa je imel kar nekaj zdravstvenih težav, tako da ni mogel odigrati vseh srečanj, je vseeno rekordno hitro podrl nekaj imenitnih rekordov. To je pri tako priljubljeni franšizi, za katero so v preteklosti igrala nekatera izmed najatraktivnejših imen svetovne košarke (Magic Johnson, Kobe Bryant, Jerry West, Kareem Abdul Jabbar, Shaquille O'Neal …), nekatera pa to počnejo še vedno (LeBron James), zelo zahtevno. Zato je Dončiću uspel pravcati podvig.

V New Yorku je namreč po podatkih Real Sports že 26. v tej sezoni v dresu Lakersov končal tekmo, na kateri je prispeval vsaj 30 točk, pet skokov in pet asistenc. Tokratne njegove številke so bile 30/15/8, s tem pa je podrl rekord franšize, saj še nikomur v vijoličasto-zlatem dresu ni uspelo v eni sezoni doseči česa takšnega. Ker pa bo sezona 2025/26 še dolga, Jezernike do konca maratonskega ligaškega dela namreč čaka še 34 tekem, bi lahko Dončićev rekord doživel še krepko izboljšanje.

Kako se je Luka Dončić po čarovniji večera zapletel v pogovor s Spikom Leejem:

Že v noči na sredo se mu ponuja možnost, da omenjeni dosežek ekspresno izboljša. Znova bo gostoval v mestu, ki nikoli ne spi, le da tokrat v Brooklynu, ne pa na Manhattnu. Jezernike čaka zaključno dejanje najdaljše turneje v tej sezoni, ko se bodo na osmem zaporednem gostovanju mudili pri košarkarjih Brooklyn Nets, ki so v neprimerno slabši formi od Knicksov. Če so Kratkohlačniki nanizali šest zmag in nakazali, da želijo po pokalu lige NBA v tej sezoni osvojiti še naslov prvaka, pa so si Netsi privoščili eno najskromnejših predstav v zgodovini franšize, saj so proti Detroitu izgubili za kar 53 točk.

Konec imenitnega niza Lakersov Jezerniki so pokvarili imeniten niz. Kar 18-krat zapored so se veselili zmage v ligi NBA, če so vodili po prvem polčasu. V New Yorku so odšli na počitek s prednostjo +4, kar je bil torej dober znak, a so v nadaljevanju ponudili bistveno slabšo predstavo in ostali brez zmage.

Kmalu z Jamesom na spektaklu All-Star

Dončić je že 26. v tej sezoni na eni tekmi lige NBA zbral vsaj 30 točk, pet skokov in pet asistenc. Foto: Reuters Kaj pa možnosti Lakersov za osvojitev naslova NBA? Odkar se je Dončić pridružil košarkarski eliti v ligi NBA, sanja le o trenutku, ko bi si lahko nadel šampionski prstan. Leta 2024 je bil že zelo blizu, takrat je z Dallasom izgubil v velikem finalu.

V tej sezoni, sodeč po skupni lestvici tekmovanja, je v tem trenutku boljših osem ekip (prvak Oklahoma City, Detroit, San Antonio, Denver, Houston, Boston, New York in Minnesota), nato pa so z izkupičkom 29 zmag in 19 porazov tu že Los Angeles Lakers. "Smo v dobrem položaju. Seveda nas čaka še veliko dela. Tokrat smo zgrešili preveč odprtih metov, načeloma pa menim, da imamo dobro ekipo," je Dončić optimist, ko je govora o tem, kako visoko bi se lahko zavihteli Jezerniki v tej sezoni.

LeBron James bo letos nastopil na že 22. zaporedni tekmi All-Star. Foto: Reuters Za zdaj so trdno zasidrani med klubi, ki imajo zagotovljen nastop v končnici, za kaj več pa bodo morali še dvigniti število zmag. "Rad imam to skupino igralcev, a moramo biti boljši. Dobro je, da si to želimo. Odigrali smo 48 tekem v zahtevni zahodni konferenci. Težko je, veliko imamo tudi težav s poškodovanimi igralci, še posebej pogrešamo Austina Reavesa, ki je velik del naše ekipe. Zato je težko reči, kaj bi pravzaprav lahko postali," je v izjavah malce previdnejši Dončićev zvezdniški soigralec in njegov nekdanji vzornik LeBron James, ki pri 41 letih še vedno tekmuje na najvišji ravni, čez dva tedna pa bo v mestu angelov skupaj z Dončićem nastopil na spektaklu All-Star.

To bo zanj že rekordni 22. nastop na tekmi vseh tekem. Na njej so navijači Lakersov zaradi izjemnega učinka v začetnem delu sezone pričakovali tudi Austina Reavesa, a so Američana od uresničitve sanj, prvega druženja z zvezdniki na tekmi All-Star v karieri, očitno oddaljile zdravstvene težave.

Austin Reaves ni zaigral vse od božičnega večera. Foto: Reuters

Zaradi poškodbe mečne mišice je izpustil zadnjih 19 tekem Lakersov, na parket pa bi se lahko vrnil v noči na sredo v Brooklynu. Ko se bo vrnil, se bo zasedba J. J. Redicka končno lahko predstavila z vsemi najmočnejšimi orožji, to pa je tudi nekaj, česar se Dončić neizmerno veseli. Če bi Reaves ujel formo z začetnega dela sezone, bi bilo Dončiću neprimerno lažje v napadu, saj bi se tekmeci Jezernikov spopadli še z eno ogromno težavo. Zato v taboru Lakersov na čelu s 26-letnim Ljubljančanom nestrpno čakajo dan, ko bodo lahko zaigrali z vsemi prvokategorniki.