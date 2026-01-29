S temi triki boste enostavno preizkusili vegansko prehrano

Januar je že tradicionalno čas novih začetkov. Poleg bolj znanih zaobljub, povezanih z gibanjem in dobrim počutjem, se vse več ljudi odloča tudi za Veganuary – pobudo, ki spodbuja, da vsaj en mesec preizkusimo rastlinsko prehrano. Ne kot strogo pravilo, temveč kot priložnost za raziskovanje novih okusov, navad in bolj zavesten odnos do hrane.

Veganuary ni tekmovanje v popolnosti. Gre za izziv, ki pokaže, da je rastlinska prehrana lahko raznolika, nasitna in povsem primerna tudi za hiter vsakdan – doma ali v službi.

Zakaj sploh poskusiti veganski januar?

Razlogi so različni: zdravje, dobro počutje, okolje ali preprosta radovednost. Rastlinska prehrana pogosto pomeni več zelenjave, stročnic in polnovrednih živil, kar lahko prispeva k več energije in lažjemu počutju. Ključno pa je, da je jedilnik uravnotežen in dovolj raznolik.

Dobra novica je, da danes rastlinsko prehranjevanje ni več omejeno na osnovne sestavine. Trgovine ponujajo izjemno pestro izbiro veganskih izdelkov – od rastlinskih napitkov in jogurtov do namazov, pripravljenih jedi in alternativ mesu – kar močno olajša načrtovanje obrokov.

Vegansko, a praktično – tudi med tednom

Pogost pomislek je, da je veganska prehrana zapletena ali časovno zahtevna. V resnici je lahko zelo preprosta, če imamo dobro osnovo in nekaj preverjenih idej. Ko enkrat sestavite tedenski načrt in nakupovalni seznam, postane vse precej bolj pregledno.

Foto: Spar Slovenija

Preprost veganski tedenski jedilnik

(za delovni teden + vikend)

PONEDELJEK

Zajtrk: Ovsena kaša z rastlinskim napitkom, jabolkom in cimetom

Ovsena kaša z rastlinskim napitkom, jabolkom in cimetom Malica v služ bi: Polnozrnat kruh s humusom in svežo zelenjavo

Polnozrnat kruh s humusom in svežo zelenjavo Večerja: Pečena zelenjava s krompirjem in tahinijevim prelivom

TOREK

Zajtrk: Smoothie iz banane, gozdnih sadežev in ovsenega napitka

Smoothie iz banane, gozdnih sadežev in ovsenega napitka Malica v služ bi: Pest oreščkov in sadje

Pest oreščkov in sadje Večerja: Lečina enolončnica z zelenjavo

SREDA

Zajtrk: Polnozrnat toast z avokadom

Polnozrnat toast z avokadom Malica v služ bi: Veganski jogurt z granolo

Veganski jogurt z granolo Večerja: Testenine s paradižnikovo omako in čičeriko

ČETRTEK

Zajtrk: Chia puding z rastlinskim napitkom

Chia puding z rastlinskim napitkom Malica v služ bi: Zelenjavna juha

Zelenjavna juha Večerja: Riževa skleda s pečeno zelenjavo in tofujem

PETEK

Zajtrk: Ovseni kosmiči z rastlinskim jogurtom

Ovseni kosmiči z rastlinskim jogurtom Malica v služ bi: Polnozrnata tortilja z zelenjavnim nadevom

Polnozrnata tortilja z zelenjavnim nadevom Večerja: Veganska pica z zelenjavo

VIKEND

Zajtrk: Veganske palačinke ali tofu "umešana jajca"

Veganske palačinke ali tofu "umešana jajca" Večerja: Veganski burger ali kremna zelenjavna juha

Nakupovalni seznam za veganski teden

Da bo načrtovanje še lažje, je smiselno pripraviti nakupovalni seznam. Prav tu pride do izraza široka ponudba veganskih izdelkov, ki jih najdete v trgovinah SPAR.

Foto: Spar Slovenija

Osnova jedilnika:

Rastlinski nadomestki:

rastlinski napitki (ovseni, sojin, mandljev)

veganski jogurti in deserti

tofu, tempeh, veganski burgerji

Namazi in dodatki:

humus

tahini

rastlinski namazi

Sadje in zelenjava:

sezonska zelenjava (zelje, radič, brstični ohrovt, korenje, čebula)

sadje za zajtrke in malice, za smoothieje lahko tudi zamrznjeno

Prigrizki:

oreščki in semena

temna čokolada

veganske ploščice

Z dobro založeno shrambo lahko večino obrokov pripravite hitro, brez zapletenih receptov in dodatnih obiskov trgovine.

Veganuary kot navdih za vse leto

Veganuary je lahko odličen izziv za raziskovanje novih okusov in navad, ki trajajo dlje kot en mesec. V trgovinah SPAR in INTERSPAR vas čaka širok izbor rastlinskih izdelkov, s katerimi je prehod na vegansko prehrano preprost, okusen in praktičen – doma, med tednom ali na poti.

Tudi če se po januarju ne odločite za popolnoma veganski način prehranjevanja, lahko izkušnja Veganuaryja pomeni več rastlinskih obrokov in bolj premišljene izbire skozi vse leto.

Foto: Spar Slovenija Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija, d. o. o.