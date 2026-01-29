Četrtek, 29. 1. 2026, 12.56
1 ura, 25 minut
S temi triki boste enostavno preizkusili vegansko prehrano
Januar je že tradicionalno čas novih začetkov. Poleg bolj znanih zaobljub, povezanih z gibanjem in dobrim počutjem, se vse več ljudi odloča tudi za Veganuary – pobudo, ki spodbuja, da vsaj en mesec preizkusimo rastlinsko prehrano. Ne kot strogo pravilo, temveč kot priložnost za raziskovanje novih okusov, navad in bolj zavesten odnos do hrane.
Veganuary ni tekmovanje v popolnosti. Gre za izziv, ki pokaže, da je rastlinska prehrana lahko raznolika, nasitna in povsem primerna tudi za hiter vsakdan – doma ali v službi.
Zakaj sploh poskusiti veganski januar?
Razlogi so različni: zdravje, dobro počutje, okolje ali preprosta radovednost. Rastlinska prehrana pogosto pomeni več zelenjave, stročnic in polnovrednih živil, kar lahko prispeva k več energije in lažjemu počutju. Ključno pa je, da je jedilnik uravnotežen in dovolj raznolik.
Dobra novica je, da danes rastlinsko prehranjevanje ni več omejeno na osnovne sestavine. Trgovine ponujajo izjemno pestro izbiro veganskih izdelkov – od rastlinskih napitkov in jogurtov do namazov, pripravljenih jedi in alternativ mesu – kar močno olajša načrtovanje obrokov.
Vegansko, a praktično – tudi med tednom
Pogost pomislek je, da je veganska prehrana zapletena ali časovno zahtevna. V resnici je lahko zelo preprosta, če imamo dobro osnovo in nekaj preverjenih idej. Ko enkrat sestavite tedenski načrt in nakupovalni seznam, postane vse precej bolj pregledno.
Preprost veganski tedenski jedilnik
(za delovni teden + vikend)
PONEDELJEK
- Zajtrk: Ovsena kaša z rastlinskim napitkom, jabolkom in cimetom
- Malica v službi: Polnozrnat kruh s humusom in svežo zelenjavo
- Večerja: Pečena zelenjava s krompirjem in tahinijevim prelivom
TOREK
- Zajtrk: Smoothie iz banane, gozdnih sadežev in ovsenega napitka
- Malica v službi: Pest oreščkov in sadje
- Večerja: Lečina enolončnica z zelenjavo
SREDA
- Zajtrk: Polnozrnat toast z avokadom
- Malica v službi: Veganski jogurt z granolo
- Večerja: Testenine s paradižnikovo omako in čičeriko
ČETRTEK
- Zajtrk: Chia puding z rastlinskim napitkom
- Malica v službi: Zelenjavna juha
- Večerja: Riževa skleda s pečeno zelenjavo in tofujem
PETEK
- Zajtrk: Ovseni kosmiči z rastlinskim jogurtom
- Malica v službi: Polnozrnata tortilja z zelenjavnim nadevom
- Večerja: Veganska pica z zelenjavo
VIKEND
- Zajtrk: Veganske palačinke ali tofu "umešana jajca"
- Večerja: Veganski burger ali kremna zelenjavna juha
Nakupovalni seznam za veganski teden
Da bo načrtovanje še lažje, je smiselno pripraviti nakupovalni seznam. Prav tu pride do izraza široka ponudba veganskih izdelkov, ki jih najdete v trgovinah SPAR.
Osnova jedilnika:
Rastlinski nadomestki:
- rastlinski napitki (ovseni, sojin, mandljev)
- veganski jogurti in deserti
- tofu, tempeh, veganski burgerji
Namazi in dodatki:
- humus
- tahini
- rastlinski namazi
Sadje in zelenjava:
- sezonska zelenjava (zelje, radič, brstični ohrovt, korenje, čebula)
- sadje za zajtrke in malice, za smoothieje lahko tudi zamrznjeno
Prigrizki:
- oreščki in semena
- temna čokolada
- veganske ploščice
Z dobro založeno shrambo lahko večino obrokov pripravite hitro, brez zapletenih receptov in dodatnih obiskov trgovine.
Veganuary kot navdih za vse leto
Veganuary je lahko odličen izziv za raziskovanje novih okusov in navad, ki trajajo dlje kot en mesec. V trgovinah SPAR in INTERSPAR vas čaka širok izbor rastlinskih izdelkov, s katerimi je prehod na vegansko prehrano preprost, okusen in praktičen – doma, med tednom ali na poti.
Tudi če se po januarju ne odločite za popolnoma veganski način prehranjevanja, lahko izkušnja Veganuaryja pomeni več rastlinskih obrokov in bolj premišljene izbire skozi vse leto.
Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija, d. o. o.