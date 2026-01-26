Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

26. 1. 2026

Spar Hervis

Hervis dobil novega lastnika

Hervis odpira največjo kolesarsko trgovino v Sloveniji v Cityparku | V Sparu Avstrija, ki je bil lastnik Hervisa več kot 50 let, so kot razlog za prodajo verige trgovin navedli, da se trenutno osredotočajo na širitev svoje osnovne dejavnosti – trgovine z živili ter področij nakupovalnih središč in nepremičnin. | Foto Hervis

V Sparu Avstrija, ki je bil lastnik Hervisa več kot 50 let, so kot razlog za prodajo verige trgovin navedli, da se trenutno osredotočajo na širitev svoje osnovne dejavnosti – trgovine z živili ter področij nakupovalnih središč in nepremičnin.

Foto: Hervis

Veriga športnih trgovin Hervis, ki je prisotna tudi v Sloveniji, je dobila novega lastnika. Zdajšnji lastnik, skupina Spar Avstrija, je trgovine prodal podjetnikoma Svenu Vothu in Udu Schloemerju. Prevzem vključuje vse zaposlene v podjetju Hervis in 134 lokacij trgovin v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji.

Kot so danes sporočili iz Spara Avstrija, so posel sklenili v petek, vrednosti transakcije pa ob tem ne razkrivajo. Kot razlog za prodajo verige trgovin so navedli, da se trenutno osredotočajo na širitev svoje osnovne dejavnosti – trgovine z živili ter področij nakupovalnih središč in nepremičnin.

"Potrebno je novo umeščanje"

Glede novih lastnikov so zapisali, da gre za uspešna podjetnika, ki želita ohraniti blagovno znamko Hervis in jo na novo umestiti kot trgovino s športno opremo. Voth je ustanovitelj modnega trgovca Snipes, Schloemer pa podjetniškega pospeševalnika Factory Berlin.

"Zaradi bistvenih sprememb na trgu je potrebno novo umeščanje. Klasične športne panoge izgubljajo priljubljenost, medtem ko so nove oblike športa in gibanja v zadnjih letih opazno pridobile pomen. Hkrati pa razvoj, kot sta naraščajoča ozaveščenost o zdravem življenju in trend dolgoživosti, odpira priložnosti za strateško preusmeritev," so dodali.

Cilj: Hervis znova narediti uspešen

V ospredju prihodnjega razvoja poslovnega modela podjetja bodo vprašanja, kot so prihodnost trgovine s športno opremo, izraba potencialov digitalizacije ter pomembnost prihodnjih ponudb in športnih panog za potrošnike.

"V prvem koraku bomo Hervis popeljali v leto 2026 in na novo umestili poslovni model v športni trgovini. Le tako bomo lahko uspešno izkoristili priložnosti današnjega in jutrišnjega dne. Cilj je prilagoditi ponudbo spremenjenim potrebam današnjih kupcev ter s tem Hervis znova narediti uspešen," je o prihajajočem procesu sprememb povedal Voth.

Hervis je bil del avstrijskega Spara več kot 50 let

Po zagotovilih Spara Avstrija se bo kljub spremembi lastništva poslovanje trgovin v celoti nadaljevalo. Po ustaljenem vzorcu se bodo izvajala tudi spletna naročila in tekoče transakcije, v veljavi ostajajo tudi obstoječi kuponi podjetja Hervis, so povedali.

Podjetje Hervis je bilo del skupine Spar Avstrija več kot 50 let. V omenjenem obdobju je podjetje svoje poslovanje razširilo še v šest drugih državah poleg Avstrije. Konec lanskega leta je Hervis v Avstriji upravljal 91 poslovalnic, v Sloveniji, na Hrvaškem in Bavarskem pa 43. Lani so ustvarili 314 milijonov evrov prometa, s čimer veljajo za enega največjih specializiranih športnih trgovcev v srednji Evropi.

Hervis Slovenija je po podatkih s portala Ebonitete v letu 2024 ustvaril 40,3 milijona celotnih prihodkov, okoli dva odstotka manj kot leto prej, in skoraj 4,1 milijona evrov izgube, potem ko je v letu 2023 ta znašala 3,7 milijona evrov. Družba je imela v letu 2024 v povprečju nekaj manj kot 250 zaposlenih.

Spar Hervis
