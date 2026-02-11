Donut ali krof? Pustna dilema, ki deli Slovenijo

Najslajša pustna dilema tega leta: bi raje donut ali krof? Poglejte, kaj ju loči, in v sladkem vodniku poiščite pravega zase.

Kaj sploh je donut – in kako se razlikuje od krofa?

Krof in donut sta oba mehki, slastni pustni sladici, priljubljeni tudi preostale dni v letu. V trgovini se pogosto družita na isti polici, a nista enaka.

Krof je simbol pusta – tradicionalno ocvrto kvašeno pecivo z mareličnim polnilom, čeprav med klasične krofe vse pogosteje štejemo tudi tiste s čokoladnim ali vaniljevim polnilom. Povezan je s tradicijo, veselim pričakovanjem in občutkom domačnosti. Je bogat in nasiten; za mnoge je nepogrešljiv del pustnega časa in edina prava pustna sladica. Z leti se je krof moderniziral in danes so na voljo krofi z najrazličnejšimi polnili in oblivi, pa tudi mini krofi vseh okusov in barv.

Donut, imenovan tudi ameriški krof, pa je krofova mlajša in bolj igriva različica. Tako kot krof je ocvrt, mehak in sladek, le nekoliko manj debel in precej bolj neobičajen. Na sredini ima namreč značilno luknjo. Običajno je oblit z barvito glazuro in okrašen s posipi; včasih pa kljub luknji vsebuje tudi polnilo. Rad eksperimentira z modernimi okusi, zaradi česar je postal priljubljena izbira vseh, ki radi poskusijo nekaj novega ali drznejšega.

Ah, kako sladka dilema, ko se odločamo za svojega pustnega favorita! Mnenja so deljena – kaj raje izberete vi? Naj vam pri izbiri pomaga sladki vodnik po sodobnih krofih in donutih.

Sladki vodnik: za vas bo najboljša izbira ta krof ali donut

Popolna izbira ne more biti vsak dan enaka. Včasih jo namreč narekuje trenutek, drugič pa naš značaj in sladke navade.

Izbira glede na situacijo

Izbira glede na vaš okus in sladke navade

Star slovenski rek pravi Kdor se za pusta ne naje, bo celo leto stradal.

Star slovenski rek pravi Kdor se za pusta ne naje, bo celo leto stradal. Morda pa je prav to odgovor na dilemo, ki deli Slovenijo. Pust naj bo čas, ko se sladkamo z užitkom, ne glede na to, kaj izberemo.

Ker je izbire veliko, želje družinskih članov pa so različne, je res dobrodošlo, da vse za pusta dobite na enem mestu. V trgovinah SPAR in INTERSPAR vas tudi letos čaka ena najbogatejših pustnih ponudb krofov in donutov – vse od klasičnih krofov do sodobnih donutov z različnimi glazurami, mini krofov za najmlajše in flancatov za vso družbo. Pa še številni pustni kostumi in vse sestavine in pripomočki za peko krofov doma.

Ne spreglejte tudi nagradne igre! Poleg pestre ponudbe krofov in donutov vas v Sparu čaka še dodatno sladko presenečenje – možnost, da osvojite paket slastnih krofov za vso družino. Preizkusite se v igri SPOMIN in morda bo slastna nagrada vaša.

Želimo vam veselo pustno rajanje in obilo sladkih užitkov v svežih in okusnih pustnih dobrotah iz Spara.

