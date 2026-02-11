Sreda, 11. 2. 2026, 14.35
Donut ali krof? Pustna dilema, ki deli Slovenijo
Najslajša pustna dilema tega leta: bi raje donut ali krof? Poglejte, kaj ju loči, in v sladkem vodniku poiščite pravega zase.
Sladka pustna dilema: donut ali krof?
Kaj sploh je donut – in kako se razlikuje od krofa?
Krof in donut sta oba mehki, slastni pustni sladici, priljubljeni tudi preostale dni v letu. V trgovini se pogosto družita na isti polici, a nista enaka.
Krof je simbol pusta – tradicionalno ocvrto kvašeno pecivo z mareličnim polnilom, čeprav med klasične krofe vse pogosteje štejemo tudi tiste s čokoladnim ali vaniljevim polnilom. Povezan je s tradicijo, veselim pričakovanjem in občutkom domačnosti. Je bogat in nasiten; za mnoge je nepogrešljiv del pustnega časa in edina prava pustna sladica. Z leti se je krof moderniziral in danes so na voljo krofi z najrazličnejšimi polnili in oblivi, pa tudi mini krofi vseh okusov in barv.
Donut, imenovan tudi ameriški krof, pa je krofova mlajša in bolj igriva različica. Tako kot krof je ocvrt, mehak in sladek, le nekoliko manj debel in precej bolj neobičajen. Na sredini ima namreč značilno luknjo. Običajno je oblit z barvito glazuro in okrašen s posipi; včasih pa kljub luknji vsebuje tudi polnilo. Rad eksperimentira z modernimi okusi, zaradi česar je postal priljubljena izbira vseh, ki radi poskusijo nekaj novega ali drznejšega.
Ah, kako sladka dilema, ko se odločamo za svojega pustnega favorita! Mnenja so deljena – kaj raje izberete vi? Naj vam pri izbiri pomaga sladki vodnik po sodobnih krofih in donutih.
Krof ali donut, to je zdaj vprašanje – izbira je odvisna od situacije in vaših preferenc.
Sladki vodnik: za vas bo najboljša izbira ta krof ali donut
Popolna izbira ne more biti vsak dan enaka. Včasih jo namreč narekuje trenutek, drugič pa naš značaj in sladke navade.
Izbira glede na situacijo
- Za umirjen trenutek doma ob kavi ali čaju: za pravi občutek domačnosti in obujanje spominov izberite tradicionalni krof – svežega zlatorjavega lepotca z mareličnim polnilom Pekarne Spar.
- Na poti ali med opravki: ko hitite, je bolj praktično izbrati donut brez polnila, saj ga lažje pojeste brez skrbi, da bi se popackali – idealen bo donut Oreo.
- Popoldne si zaželite nekaj majhnega, a sladkega: za vas bo idealna ravno pravšnja mala razvada – Žitov mini krof karamela.
- Res ste lačni: izberite večji, bogat krof s polnilom, ki vas bo dobro nasitil – ali pa kar dva. Idealna izbira: krof z jagodnim nadevom in posipom Pekarne Orehek.
- Kupujete za pisarno ali večjo družbo: kombinacija klasičnih krofov, donutov in mini krofov zagotovi, da bo vsak našel nekaj po svojem okusu.
- Za otroško zabavo ali pustno rajanje: mini krofi in pisani donuti so zaradi velikosti in videza običajno največji hit.
- Za deljenje za mizo: poleg krofov in donutov na sredino mize postavite še pladenj krhkih flancatov.
Izbira glede na vaš okus in sladke navade
- Klasik: prisegate na vse, kar je tradicionalno; poleg svežega krofa z mareličnim nadevom Pekarne SPAR vas bo navdušil tudi krof čokolada-vanilija Don Don.
- Čokoholik: za vas čokolade ni nikoli preveč. Navdušili vas bodo donut Milka s polnilom, donut Oreo, donut z Lino Lado ali krof čokolada–lešnik Don Don z bogatim okusom in glazuro.
- Avanturist: radi poskusite kaj novega; v vašo smer pogledujejo krof pistacijevim nadevom Pekarne Orehek, krof Dunkin Donuts z okusom Boston kreme ali pa krof čoko-borovnica.
- Izjava "samo enega" za vas ne obstaja: če se težko odločite za en okus in niti ne veste, zakaj bi se morali, enostavno izberite mini krofe Žito v 4 okusih (čokolada, marelica, karamela, pinky).
- Bolj kot mehko vam ugaja nekaj hrustljavega: edina prava izbira so seveda krhki flancati!
Za pust brez dilem obiščite trgovine SPAR in INTERSPAR
Star slovenski rek pravi Kdor se za pusta ne naje, bo celo leto stradal. Morda pa je prav to odgovor na dilemo, ki deli Slovenijo. Pust naj bo čas, ko se sladkamo z užitkom, ne glede na to, kaj izberemo.
Ker je izbire veliko, želje družinskih članov pa so različne, je res dobrodošlo, da vse za pusta dobite na enem mestu. V trgovinah SPAR in INTERSPAR vas tudi letos čaka ena najbogatejših pustnih ponudb krofov in donutov – vse od klasičnih krofov do sodobnih donutov z različnimi glazurami, mini krofov za najmlajše in flancatov za vso družbo. Pa še številni pustni kostumi in vse sestavine in pripomočki za peko krofov doma.
Ne spreglejte tudi nagradne igre! Poleg pestre ponudbe krofov in donutov vas v Sparu čaka še dodatno sladko presenečenje – možnost, da osvojite paket slastnih krofov za vso družino. Preizkusite se v igri SPOMIN in morda bo slastna nagrada vaša.
Želimo vam veselo pustno rajanje in obilo sladkih užitkov v svežih in okusnih pustnih dobrotah iz Spara.
Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija, d. o. o.