EU od Madžarske pričakuje pojasnila glede domnevnega deljenja informacij z Rusijo

Bruselj zaradi "zaskrbljujoče možnosti", da naj bi se Budimpešta usklajevala z Moskvo, pričakuje pojasnila madžarske vlade, je danes dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho. Konzorcij medijev je v sredo namreč razkril, da naj bi madžarski zunanji minister Peter Szijjarto ruskemu kolegu Sergeju Lavrovu obljubil dokument EU.

Zadnja medijska razkritja nakazujejo, da naj bi ena od članic unije "aktivno delovala proti varnosti in interesom EU in vseh njenih državljanov", je na novinarski konferenci v Bruslju izpostavila Paula Pinho. "To je torej izjemno zaskrbljujoče in zato mora vlada dotične države članice nujno podati pojasnila," je dodala.

Konzorcij več medijev je na podlagi posnetkov pogovorov med madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom ter njegovim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v sredo razkril, da naj bi Lavrov Szijjarta prosil za dokument, povezan s procesom pristopanja Ukrajine v EU.

Madžarski minister naj bi Lavrovu po poročanju medijev zagotovil, da bo poslal dokument: "Ni problema. Takoj bom to storil. Poslal ga bom na moje veleposlaništvo v Moskvi in moj veleposlanik ga bo posredoval vašemu vodji kabineta."

Szijjarto je sicer že po prvih medijskih razkritjih konec marca priznal pogovore z ruskim kolegom, a je vztrajal, da gre za običajno diplomatsko prakso. V sredo pa je na družbenem omrežju X v luči objavljenih prisluhov med drugim zapisal, da se "vmešavanje tujih obveščevalnih služb v madžarske parlamentarne volitve nadaljuje na nenavadno agresiven in odprt način".

Javnomnenjske raziskave na strani Magyarja

Volitve na Madžarskem bodo potekale v nedeljo, večina javnomnenjskih raziskav pa zmago ob pričakovano tesnem volilnem izidu pripisuje stranki Tisza Petra Magyarja, največjega konkurenta madžarskemu premierju Viktorju Orbanu.

Ravnanje Madžarske je za francoski medij France Inter francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot danes označil za "izdajo solidarnosti, ki je potrebna med državami Evropske unije". "Če si želimo biti močni v svetu, v katerem nastajajo novi imperiji, potem moramo biti enotni in solidarni," je zatrdil in dodal, da kljub morebitnim nesoglasjem med članicami EU mora prevladati enotnost, "sicer bomo postali vazali, igrače imperijev, česar ne želimo sprejeti".

