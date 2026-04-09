Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
9.01

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
igralec zaporna kazen ketamin Matthew Perry

Četrtek, 9. 4. 2026, 9.01

52 minut

Dobaviteljica ketamina Matthewu Perryju obsojena na 15 let zapora

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Matthew Perry | Matthewa Perryja, ki je že pred smrtjo javno spregovoril o svojem boju z odvisnostjo, so 28. oktobra 2023 našli mrtvega v masažni kadi na njegovem domu v Los Angelesu. | Foto Guliverimage

Matthewa Perryja, ki je že pred smrtjo javno spregovoril o svojem boju z odvisnostjo, so 28. oktobra 2023 našli mrtvega v masažni kadi na njegovem domu v Los Angelesu.

Foto: Guliverimage

Preprodajalka drog, ki so povzročile smrt igralca Matthewa Perryja, zvezdnika televizijske serije Prijatelji, je bila v sredo obsojena na 15 let zapora, so poročali ameriški mediji, ki se sklicujejo na dokumente sodišča v Los Angelesu. Dobaviteljica, znana kot kraljica ketamina, je septembra lani krivdo po petih točkah obtožnice priznala.

Tožilstvo je zahtevalo 15-letno zaporno kazen, medtem ko je obramba trdila, da je bila 42-letnica v priporu od aretacije avgusta 2024 in da je za zapahi preživela dovolj časa. Po navedbah tožilstva je obtožena med drugim priskrbela odmerek anestetika ketamina, ki je leta 2023 privedel do smrti priljubljenega ameriško-kanadskega igralca.

Kraljica ketamina, ki ima ameriško in britansko državljanstvo, se je na sodišču za svoja dejanja opravičila in dejala, da jo je globoko sram. Tudi sama se je borila z odvisnostjo, a je po aretaciji droge opustila, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Prek posrednika prodala več kot 50 odmerkov ketamina

Igralcu je obtoženka v tednih pred njegovo smrtjo prek posrednika prodala več kot 50 odmerkov ketamina, na dan igralčeve smrti naj bi zvezdniku njegov asistent priskrbel vsaj tri odmerke. Kot so povedali tožilci, so morali po naročilu kraljice ketamina njeni pomočniki izbrisati vsa sporočila, povezana z nakupi drog, in zakriti sledi. Oblasti so v njeni rezidenci na severu Hollywooda odkrile tudi večje količine različnih drog, vključno z metamfetaminom in ekstazijem.

Po Perryjevi smrti so aretirali tudi dva zdravnika, asistentko in igralčevega znanca.

Matthewa Perryja, ki je že pred smrtjo javno spregovoril o svojem boju z odvisnostjo, so 28. oktobra 2023 našli mrtvega v masažni kadi na njegovem domu v Los Angelesu. Star je bil 54 let. Pod zdravniškim nadzorom naj bi se zdravil s ketaminom za zdravljenje depresije in tesnobnosti.

Igralec, rojen 19. avgusta 1969, je z vlogo Chandlerja Binga v seriji Prijatelji postal ena največjih zvezd svoje generacije. V seriji, ki so jo snemali deset sezon od leta 1994 do leta 2004, je igral ob igralcih Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisi Kudrow, Mattu LeBlancu in Davidu Schwimmerju. Perry je nato nastopil tudi leta 2021 v posebni oddaji Friends: The Reunion, v kateri se je vseh šest prijateljev ponovno zbralo pred kamero. Petkrat je bil nominiran za nagrado emmy, ki pa je ni nikoli prejel.

Pred leti je izšla tudi njegova avtobiografija, v kateri je podrobno opisal svoj boj z odvisnostjo, poskuse odvajanja in posledice odvisnosti. "Moral bi biti mrtev," je zapisal v prologu.

igralec zaporna kazen ketamin Matthew Perry
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.